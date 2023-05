https://sputniknews.lat/20230525/pleno-del-congreso-de-peru-declara-a-amlo-como-persona-non-grata--1139859569.html

El Pleno del Congreso de Perú declara a AMLO como 'persona non grata'

Con 65 votos a favor, los legisladores peruanos dieron luz verde a la moción 6513 en la que también se condenan las expresiones del mandatario mexicano, mismas que tachan como injerencistas. El 22 de mayo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó dicha moción que faltaba ser ratificada por el pleno. Un día después, el 23 de mayo, el presidente de México se dijo orgulloso de tal categorización. Y es que el mandatario ha expresado en repetidas ocasiones su repudio al Gobierno de Dina Boluarte. "Si esos legisladores o la señora que detenta el poder [Boluarte] me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza. Me sentiría muy mal", sentenció. Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Boluarte y calificó el acto como golpe de Estado.En tanto, Boluarte acusó al mandatario mexicano de injerencia y apuntó que López Obrador incluso se niega a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

