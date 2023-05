https://sputniknews.lat/20230525/una-politica-italiana-tilda-de-muy-alarmante-el-rechazo-de-zelenski-a-mediacion-del-vaticano-1139847704.html

Una política italiana tilda de "muy alarmante" el rechazo de Zelenski a mediación del Vaticano

Una política italiana tilda de "muy alarmante" el rechazo de Zelenski a mediación del Vaticano

25.05.2023

En una entrevista con el periódico Il Fatto Quotidiano publicada el 25 de mayo, Bindi recordó que, después de una reciente reunión con el papa Francisco en el Vaticano, Zelenski aseguró a los periodistas que Kiev no necesita ninguna mediación, y tampoco le hace falta la del Vaticano. La exlíder del Partido Demócrata de Italia también señaló que los esfuerzos para establecer la paz en Ucrania resultan prácticamente invisibles. "Estamos presenciando una escalada militar, en particular, con el envío de aviones F-16. No hay ninguna inversión en la diplomacia. Realmente espero que algo esté sucediendo a un nivel 'subterráneo', pero se está haciendo muy poco en la superficie", subrayó la política. Según Bindi, hay varias iniciativas pacíficas, así como el deseo del Vaticano de ayudar a resolver la crisis ucraniana, que todavía se perciben como un llamado a que Ucrania se rinda. Al regresar de un viaje apostólico a Hungría el 30 de abril, el papa Francisco, durante una rueda de prensa brindada a bordo del avión, indicó que el Vaticano lleva a cabo una misión para resolver el conflicto en Ucrania, solo se podrá hablar de ella más tarde, "cuando se haga pública". El 20 de mayo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, anunció que el pontífice había encargado al jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, llevar a cabo una "misión que ayudará a aliviar las tensiones" en Ucrania. El 23 de mayo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, comunicó que la Santa Sede tomó nota de las declaraciones de Zelenski, así que la misión de Zuppi tendrá como objetivo crear un "entorno propicio" para resolver el conflicto en Ucrania. Rusia en reiteradas ocasiones declaró su intención de mantener negociaciones de paz, no obstante Ucrania aprobó una normativa que prohíbe el diálogo.

