La cuenta regresiva: los economistas de Goldman Sachs prevén el impago de EEUU para el 9 de junio

La cuenta regresiva: los economistas de Goldman Sachs prevén el impago de EEUU para el 9 de junio

26.05.2023

El Tesoro estadounidense dio de plazo hasta el 1 de junio para que el Congreso llegue a un acuerdo que levante el techo de la deuda, un límite autoimpuesto a los créditos que impide a los legisladores dar más dinero al Gobierno federal. Phillips y Krupa destacaron que el plazo era "muy exacto", ya que probablemente dejará solo una semana de margen de maniobra.El techo de la deuda se alcanzó en enero, pero los republicanos que ahora controlan la Cámara de Representantes se negaron a ampliarlo, viendo en la amenaza de impago una oportunidad para obligar a los demócratas a aceptar grandes recortes presupuestarios a los que, de otro modo, se opondrían. Pero los demócratas se niegan a aceptar recortes presupuestarios, así que el enfrentamiento se ha prolongado durante meses.El Tesoro recurrió a "medidas extraordinarias" para seguir pagando las facturas en medio de la disputa, desplazando fondos ya asignados para evitar un impago. Pero la secretaria del ente, Janet Yellen, advirtió que estas medidas no pueden durar mucho, y otros expertos presupuestarios, como la Oficina Presupuestaria del Congreso, confirmaron sus temores.Aún así, las conversaciones continuaron, y el presidente de EEUU, Joe Biden, canceló una gira por Asia para dirigir las negociaciones en Washington. Los medios estadounidenses informaron de que Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, estaban acercándose a un acuerdo, pero que quedaban pendientes varias cuestiones clave, como la reducción de los planes para contratar más auditores del Servicio de Impuestos Internos, el freno al aumento del gasto discrecional no destinado a defensa por encima de sus niveles de 2023 y si el acuerdo elevaría o no el techo de la deuda durante uno o dos años.Phillips y Krupa dieron un 80% de probabilidades de que se llegará a un acuerdo completo antes del 3 de junio, y un 10% de que solo fuera un acuerdo a corto plazo para evitar el inminente impago. Los economistas dieron también un 10% de posibilidades de que el Congreso no actuará a tiempo y que el Gobierno de EEUU dejará de pagar su deuda.Un impago destruiría casi con toda seguridad la calificación crediticia del Gobierno y desencadenaría una crisis económica. En 2011, una crisis similar provocó que las agencias de calificación crediticia Standard & Poor's y Moody's rebajaran la calificación del Gobierno federal de EEUU de AAA a AA+, a pesar de que técnicamente se evitó el impago y se llegó a un acuerdo apenas unas horas antes de que se produjera.

