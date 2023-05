https://sputniknews.lat/20230529/darth-vader-sale-victorioso-en-la-corte-de-apelaciones-de-chile--1140000609.html

Darth Vader sale victorioso en la Corte de Apelaciones de Chile

Darth Vader sale victorioso en la Corte de Apelaciones de Chile

MONTEVIDEO (Sputnik) — El villano intergaláctico Darth Vader, de la saga 'La Guerra de las Galaxias', logró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en... 29.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-29T21:39+0000

2023-05-29T21:39+0000

2023-05-29T21:39+0000

estilo de vida

darth vader

chile

sociedad

la guerra de las galaxias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107466/79/1074667939_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1afc0007f923c45a90dce032e1aa23ab.jpg

La defensa de Vader, encabezada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, pedía la nulidad de la condena de congelamiento en carbonita o una reducción de la misma que el Lord Sith recibió por cortarle la mano derecha a su hijo, Luke Skywalker. Luego de que prometió al tribunal que Vader, cuyo verdadero nombre era Anakin Skywalker antes de unirse al Imperio, no utilizaría el lado oscuro de la Fuerza, los jueces permitieron su ingreso a la sala. Vader ingresó rodeado de su guardia personal, mientras sonaba la música característica de los momentos de su personaje en la saga y bajo gritos de "¡Asesino"" por parte de miembros del público. "A todos ustedes no les pido un acto de clemencia, tampoco les pido que olviden quién fue o ha sido o incluso es mi cliente, que ha sido representado como un cruel, despiadado villano, más máquina que hombre, el peor azote de los sistemas estelares, enemigo de los ewoks. ¿Quién podría ser enemigo de los ewoks?. Yo solo pido justicia, porque también es un ser humano con derechos", dijo el abogado ante el tribunal. El letrado añadió que la condena anterior era excesiva porque su intención fue interpretada erróneamente. "Citando al gran maestro Yoda les digo señorías que poder para corregir tienen", concluyó Manríquez. Tras su exposición fue el turno de la fiscalía de la Federación, representada por la abogada Claudia Salvo del Canto, quien solicitó que se rechazara el recurso de nulidad porque el argumento de la defensa no era cierto. "No estamos enjuiciando a Anakin (…) Vader es una persona sin escrúpulos, arrogante, es cruel y despiadado (…) Su conducta fue premeditada, él conocía el vínculo que tenía con su víctima, por lo tanto no buscaba salvarlo, su conducta era y tenía la intencionalidad de causar la muerte", dijo la abogada, mientras el acusado, sentado cerca del estrado, se burlaba haciendo gestos de "bla bla bla", comentó. "Que la fuerza de la justicia los acompañe", finalizó Salvo dirigiéndose a los jueces. Luego de que ambos usaran su derecho a réplica, el tribunal se tomó unos minutos para analizar los argumentos y emitir un fallo. "Aquí se está juzgando la acción contra Luke (…) Lo que tenía que analizar el tribunal era si la mutilación está en el Código Estelar y si correspondía esa condena. La mutiliación con la condena perpetua en carbonita no está, entonces no corresponde la condena anterior, por eso se anula la pena de congelación perpetua y la corte impone la que corresponde a la mutilación, no a la intención de matarlo ni lo que hizo antes", dijo el juez que presidía el tribunal. La nueva condena contra Lord Vader son 30 años de congelación en carbonita, se le prohíbe acercarse a Luke por 15 años a un mínimo de tres planetas, no puede hacer uso del lado oscuro ni portar sable de luz de manera perpetua y no puede usar la nave Executor 66. "Fue una victoria a medias, en la primera representación el público se manifestó en contra de la anulación, pero en la segunda representación la gente aplaudió la anulación y el cambio de pena", dijo Manríquez a Sputnik. Darth Vader se retiró de la Corte sin querer hacer declaraciones a la prensa, mostraron móviles de canales de televisión locales. Miles de personas se dieron cita en las distintas cortes y edificios públicos abiertos en el fin de semana del patrimonio en Chile, informó el Poder Judicial.

https://sputniknews.lat/20230418/luke-skywalker-se-paso-al-lado-oscuro-el-actor-de-star-wars-elogia-a-unos-neonazis-ucranianos-1138293137.html

https://sputniknews.lat/20230407/tres-nuevas-peliculas-de-star-wars-llegaran-a-las-pantallas-1137873350.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

darth vader, chile, sociedad, la guerra de las galaxias