Vucic asegura que el objetivo de Kosovo es enfrentar a Serbia con la OTAN

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, considera que el objetivo de las autoridades separatistas de Kosovo es enfrentar a Belgrado con la Organización del... 29.05.2023, Sputnik Mundo

El primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo, Albin Kurti, organizó enfrentamientos en el norte de la provincia para provocar un conflicto entre Serbia y la Alianza Atlántica, advirtió el mandatario serbio. "Por última vez, hago un llamamiento y pido a la comunidad internacional que apacigüe a Albin Kurti. Si no lo hacen, me temo que será demasiado tarde. Los ciudadanos de toda Serbia deben saber que cuentan con un liderazgo responsable y que no permitiremos pogromos ni asesinatos de nuestro pueblo", aseguró el jefe de Estado. Asimismo, informó que convocó una reunión con los representantes de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia el próximo 30 de mayo, a las 06:00 horas GMT, debido a la escalada de tensiones en Kosovo. Miles de serbios que viven en el norte de Kosovo se han concentrado frente a los ayuntamientos para protestar por el nombramiento de alcaldes de etnia albanesa. En respuesta, la Fuerza de la OTAN en Kosovo, la KFOR, desplegó a sus soldados cerca de los ayuntamientos de Zvecan, Leposavic y Zubin Potok. Las fuerzas de seguridad kosovares se desplegaron detrás de los elementos otanistas. A primera hora del 29 de mayo, la KFOR hizo un llamamiento a ambas partes para que se abstuvieran de realizar acciones que pudieran intensificar las tensiones. Sin embargo, los enfrentamientos sucedieron, dejando un saldo de unos 52 serbios heridos y alrededor de 25 lesionados de la KFOR. Ante la violencia, Vucic afirmó que las autoridades serbias patrullarán varias localidades para evitar que los ciudadanos de su país sean víctimas de cualquier tipo de agresión o abuso. El doctor Zlatan Elek, del Hospital Clínico de Kosovska Mitrovica, detalló a Sputnik que, hasta el momento, han sido trasladados al hospital 52 serbios con heridas de consideración, y que un paciente se encuentra en estado crítico. Por su parte, la OTAN condenó los enfrentamientos y llamó a desescalar las tensiones cuanto antes. "Estos ataques son inaceptables. La violencia debe cesar inmediatamente", urgió la Alianza. Vucic llamó a los ciudadanos serbios en Kosovo a protestas pacíficamente, ya que de ese modo "nadie podrá derrotarles". Además, afirmó que su Gobierno hará "todo lo posible por mantener la paz".El portal Kosovo Online señala que el conflicto comenzó cuando entre 200 y 300 serbios se negaron a cumplir las exigencias de la KFOR y alejarse de los coches de la Policía de Kosovo que estaban rodeados de serbios. En respuesta, lanzaron botellas y piedras, dejando a varios efectivos de la KFOR heridos y luego la multitud se dispersó. Todo esto tuvo lugar en Zvecan, mientras que en Leposaviс y Zubin Potok, los ciudadanos se dispersaron y allí predomina la tranquilidad.

