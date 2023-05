https://sputniknews.lat/20230530/putin-promete-hablar-de-la-promocion-de-los-videojuegos-rusos-en-los-brics-1140040307.html

Putin promete hablar de la promoción de los videojuegos rusos en los BRICS

Putin promete hablar de la promoción de los videojuegos rusos en los BRICS

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió discutir con sus socios del BRICS la promoción de los videojuegos rusos en sus mercados. 30.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-30T19:31+0000

2023-05-30T19:31+0000

2023-05-30T19:31+0000

economía

📈 mercados y finanzas

brics

política

vladímir putin

rusia

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/1e/1131018548_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_ada68c72850b18094cceb0838137a9e8.jpg

Los participantes dijeron a Putin que el mercado ruso estaba abierto a los juegos chinos, mientras que las empresas del país euroasiático se enfrentaban a barreras para entrar en el mercado chino debido a la necesidad de obtener licencias de Pekín. Según los desarrolladores, Pekín no concedía ninguna, e incluso 10 o 15 licencias al año serían "un soplo de aire fresco". Los desarrolladores también preguntaron a Putin si él mismo era un jugador, aunque señalaron que el presidente probablemente no tenía tiempo "para jugar los fines de semana". "Juego entre semana", comentó Putin. El BRICS es una asociación que reúne a las mayores economías en desarrollo del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argentina solicitó su ingreso en el BRICS en septiembre de 2022. En particular, el país tiene fuertes lazos económicos con China y Brasil.

https://sputniknews.lat/20230530/rusia-esta-lista-para-enviar-sus-fertilizantes-a-africa-a-pesar-de-la-postura-rusofoba-de-la-ue-1140036087.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, brics, política, vladímir putin, rusia, china