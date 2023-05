https://sputniknews.lat/20230531/amlo-asegura-que-en-las-elecciones-de-2024-habra-continuidad-con-cambio-en-mexico-1140076418.html

AMLO asegura que en las elecciones de 2024 "habrá continuidad con cambio" en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el proceso de transformación que inició con su mandato tendrá continuidad tras las elecciones de... 31.05.2023, Sputnik Mundo

Sin dar detalles sobre candidatos, el mandatario latinoamericano comentó que el poder ya no regresaría a la clase conservadora del país, como ocurrió en sexenios pasados.De acuerdo con López Obrador, esto se debe a que la población mexicana es más consciente de lo que ocurre en el país."Que no se piense que ya en septiembre del año próximo, cuando termino, ya no va a continuar la transformación y que van a regresar los corruptos y el gobierno de las minorías a robarse todo el dinero. ¿Por qué? Le tengo mucha fe al pueblo, lo escucho", destacó.En un sondeo realizado por la encuestadora Enkoll para el diario El País y W Radio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se impone cómodamente sobre el resto de los precandidatos del oficialismo. Morena duplica a la oposición en intención de voto.Sheinbaum, ampliamente considerada la candidata que impulsa el presidente mexicano López Obrador, obtiene el 45% de las preferencias, mientras que su más inmediato competidor, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consigue el 29% de los apoyos.En tercer lugar entre los favoritos del electorado del oficialismo aparece el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien milita en el Partido del Trabajo (PT), uno de los socios parlamentarios de Morena.Muy lejos, cierran la lista el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (8%), y el senador Ricardo Monreal, con un 6%.Si bien Sheinbaum y Ebrard llevan varios meses haciendo campaña de manera no oficial por todo el país, Morena todavía no ha definido la fecha de realización de la encuesta interina para elegir a su candidato presidencial. El consenso es que el momento preciso se definirá recién después de los comicios en el Estado de México y Coahuila, a realizarse el 4 de junio de este año.

