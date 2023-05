https://sputniknews.lat/20230531/isla-de-calor-urbana-que-ciudades-espanolas-son-las-mas-peligrosas-en-verano-y-por-que-1140072159.html

Isla de calor urbana: qué ciudades españolas son las más peligrosas en verano y por qué

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia, son las ciudades españolas donde más se sufre de este invisible, pero palpable mal, revela un estudio de la Unidad de referencia de Cambio Climático y Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publicado en la revista Science of the Total Environment.La isla de calor urbana es un fenómeno meteorológico asociado al aumento de las temperaturas en las zonas metropolitanas debido a que algunos objetos urbanos acumulan calor durante el día, en particular el asfalto, las fachadas de los edificios y los aparatos de aire acondicionado. Asimismo, los autores del estudio notaron que hay diferencia entre temperaturas en la ciudad y la periferia, en particular, en Murcia se refleja en 1,2 grados centígrados más en la zona urbana que en los suburbios, en Valencia esta cifra es 4,1 grados.Los investigadores señalan que las características individuales y la ubicación geográfica de cada ciudad pueden revelar nuevos detalles sobre las variaciones de la temperatura urbana en verano. Por eso es muy importante realizar estudios regionales y medir las temperaturas en las zonas específicas.En ciudades como Madrid y Murcia la isla de calor urbana no provoca un aumento de las muertes ni de los ingresos hospitalarios urgentes, aunque sí afecta al confort de los residentes. Sin embargo, ocurre lo contrario en ciudades costeras como Valencia y Barcelona, donde los científicos advierten de que hay mayores riesgos para la salud, ya que existe una clara relación entre el aumento de las temperaturas nocturnas y el número de muertes.El estudio fue desarrollado por la Unidad de referencia de Cambio Climático y Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con la colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

