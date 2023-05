https://sputniknews.lat/20230531/la-cruz-roja-rusa-brinda-ayuda-humanitaria-a-mas-de-1000-sirios-afectados-por-el-terremoto--fotos-1140069949.html

La Cruz Roja rusa brinda ayuda humanitaria a más de 1.000 sirios afectados por el terremoto | Fotos

La Cruz Roja rusa brinda ayuda humanitaria a más de 1.000 sirios afectados por el terremoto | Fotos

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 1.000 residentes sirios afectados por el terremoto recibieron ayuda humanitaria proporcionada por la Cruz Roja Rusa (CRR), según un... 31.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-31T13:50+0000

2023-05-31T13:50+0000

2023-05-31T13:50+0000

internacional

siria

🌍 oriente medio

rusia

cruz roja rusa

ayuda humanitaria

📰 terremoto en turquía y siria (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1f/1140070778_0:113:1191:783_1920x0_80_0_0_9717343cea876c6a04738765411ee7a9.jpg

El comunicado precisa que un equipo de diez personas, incluidos médicos, especialistas en apoyo psicosocial y respuesta de emergencia, lleva una semana trabajando en Siria en cooperación con la gobernación de Latakia y la Media Luna Roja Árabe Siria, e indica que se trata de la segunda misión humanitaria de la CRR en Siria. La CRR, agregó, eligió la comida para bebés como ayuda humanitaria, ya que "Siria está bajo sanciones y prácticamente no hay productos lácteos en el país, incluidos los destinados para los niños". Además, los especialistas en apoyo psicosocial de la CRR dan consultas psicológicas individuales no solo a los adultos, sino también a los niños. En marzo pasado, la Cruz Roja Rusa prestó ayuda a más de 1.000 personas necesitadas en Siria. En particular, más de 330 personas recibieron asistencia médica y casi 800, apoyo psicológico. Además, la CRR entregó a los sirios varias toneladas de ayuda humanitaria, incluidas más de tres toneladas de comida para niños. El pasado 6 de febrero, dos devastadores terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 sacudieron varias provincias del sureste de Turquía y el noroeste de Siria. El Ministerio de Sanidad de Siria estimó en más de 1.400 el número de muertos en las zonas bajo el control del Gobierno, mientras las agencias de la ONU informaron de unos 8.500 fallecidos en todo el país árabe.

https://sputniknews.lat/20230515/moscu-celebra-la-decision-siria-de-mantener-abiertos-los-pasos-para-la-ayuda-humanitaria-1139479816.html

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

siria, 🌍 oriente medio, rusia, cruz roja rusa, ayuda humanitaria, 📰 terremoto en turquía y siria (2023)