La embajada de Rusia pide "objetividad" a periodista mexicana que cubre el conflicto en Ucrania

La politóloga y periodista mexicana Denise Dresser viajó a Ucrania para realizar una cobertura del conflicto en dicho país. Sin embargo, en redes sociales han... 31.05.2023, Sputnik Mundo

Dresser ha compartido mensajes durante su estancia en Kiev, los cuales han generado críticas de parte de varios usuarios, quienes la tacharon de frívola por difundir imágenes que parecen más de una turista que de una corresponsal. "Y el pueblo ucraniano literal sufriendo de hambre de todos los días... Pero eso sí, los invitados del payaso de Zelenski comiendo en restaurantes de lujo en Kiev a costa del pueblo ucraniano", le respondió un usuario en Twitter, donde la académica compartió una imagen en un restaurante bebiendo cocteles y degustando platillos. También se difundió una fotografía en la que aparece con un líder del Ejército ucraniano. Según ella, "este militar sirve a manos civiles, no lleva a cabo viajes lujosos usando recursos públicos y no mata a ucranianos en retenes", en referencia al Gobierno de López Obrador, que ha sido criticado por entregarle a las Fuerzas Armadas los proyectos de infraestructura más grandes del país. AMLO se deslindaAnte la ola de señalamientos en redes sociales y medios de comunicación locales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que aclarar que Dresser no representa al Gobierno mexicano, tal y como lo dice en el gafete de acreditación que ella misma compartió en su Twitter. López Obrador también criticó que Dresser se haya tomado una fotografía con un militar ucraniano, lo cual calificó como "doble moral". "¡Cómo tomarse una foto con un militar en guerra, con tantos fallecidos por la guerra! Pero es la doble moral, aquí hablan que no se debe militarizar el país", agregó.Al respecto, la embajada de Rusia en México solicitó a Denisse Dresser hacer su trabajo de manera objetiva y retratar también la postura y el sufrimiento de las personas que habitan en las Repúblicas Populares de Donestk y Lugansk. Además, la representación de Moscú pidió a la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) analizar y comprender las causas de fondo del conflicto que comenzó desde 2014 con el llamado Euromaidán. "Esperamos que pueda transmitir de manera objetiva y, lo más importante, también la opinión de las personas que han estado bajo el bombardeo del régimen de Kiev durante más de 9 años", agregó. En ese mismo sentido, la representación diplomática le sugirió "entrevistar a especialistas occidentales que dirigen armas (por ejemplo, Himars) a objetos civiles". "Tal vez tenga la oportunidad de hablar con la personas que están detrás de los actos terroristas contra destacados periodistas rusos solo en 2022/2023: Daria Dúguina, Vladlen Tatarsky, así como el intento de asesinato de Zajar Prilepin", cuestionó la embajada.Asimismo, le sugirió que, para un análisis más profundo, le recomendaban "considerar el mapa de expansión [desde 1991] de la organización 'más pacífica' de la OTAN a las fronteras de Rusia". Denise Dresser es una de las figuras intelectuales opositoras al Gobierno de López Obrador en México. En varias ocasiones se ha confrontado directamente con el mandatario. Dresser asegura que el movimiento obradorista —institucionalizado en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)— no representa ningún cambio para el país por estar lleno de viejas prácticas, mientras que López Obrador afirma que la periodista está al servicio de los intereses del neoliberalismo y los antiguos partidos en el poder, el PRI y el PAN.

