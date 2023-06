https://sputniknews.lat/20230601/el-presidente-lasso-respalda-a-la-fiscal-general-ecuatoriana-tras-amenaza-de-muerte-1140124081.html

El presidente Lasso respalda a la fiscal general ecuatoriana tras amenaza de muerte

El presidente Lasso respalda a la fiscal general ecuatoriana tras amenaza de muerte

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su respaldo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien denunció en las últimas... 01.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-01T18:34+0000

2023-06-01T18:34+0000

2023-06-01T18:34+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/11/1125555921_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_531bf919bbd8f64205aa091ae1a31001.jpg

"Mi apoyo y solidaridad con la Fiscal General Diana Salazar. La Policía Nacional le dará toda la protección necesaria", escribió el mandatario en Twitter. En su mensaje, Lasso señaló que los ecuatorianos no pueden tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia y añadió que el Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones. El mensaje tiene lugar pocas horas después que Salazar difundiera un video de una presunta banda delincuencial con un mensaje intimidante contra su persona. Esta amenaza tiene lugar cuando Salazar afronta un proceso en su contra impulsado por el colectivo Acción Jurídica Popular por presunto plagio de su tesis universitaria, en 2005, y en un artículo científico publicado en 2021, ya estando en el actual cargo. La fiscal general del Estado ecuatoriano atribuye este proceso a una persecución en su contra. La funcionaria está convocada en esta jornada a una audiencia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero adelantó que no acudirá con el argumento de que esa instancia autónoma no tendría facultad para fiscalizarle, sino la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), disuelta por el presidente Lasso. *Compañía perteneciente a Meta Platforms, Inc. proscrita en Rusia por extremista

https://sputniknews.lat/20230525/ente-ecuatoriano-abre-convocatoria-para-fiscalizar-los-decretos-presidenciales-1139835332.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, política, seguridad