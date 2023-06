https://sputniknews.lat/20230601/fiscal-de-ecuador-activa-proceso-judicial-contra-exvicepresidente-jorge-glas-1140132123.html

Fiscal de Ecuador activa proceso judicial contra exvicepresidente Jorge Glas

Fiscal de Ecuador activa proceso judicial contra exvicepresidente Jorge Glas

QUITO (Sputnik) — La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, reactivó el 1 de junio un proceso judicial por presunto delito de peculado contra el... 01.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-01T22:35+0000

2023-06-01T22:35+0000

2023-06-01T22:35+0000

américa latina

ecuador

jorge glas

rafael correa

fiscal general

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107282/01/1072820155_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_93b1e37728aa0863928f90a400bb82cc.jpg

"Hoy, al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del exvicepresidente de la república jorge G, los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O., por su presunta participación en el delito de peculado", dijo la fiscal Salazar en un mensaje en Twitter. Salazar se fundamenta en un informe de 2019 de la Contraloría General del Estado por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de una vía, de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares, según dijo con fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad, por lo cual la FGE abrió una investigación previa. Glas, por su parte, había recibido el beneficio de la unificación de dos penas de cárcel, una de seis y ocho años impuestas por el caso Odebrecht y Sobornos, con lo cual se anuló la primera, mientras un fallo reciente precisó que desde 2020 ya podía haberse acogido al beneficio de la prelibertad desde diciembre de 2020, de acuerdo con la legislación vigente. Salazar dijo al canal local Ecuavisa que el expresidente Rafael Correa (2007-2017), el exvicepresidente Glas, el excontralor general del Estado Pablo Celi y el ex defensor del pueblo Freddy Carrión intentan tomarse la Fiscalía. La funcionaria activa esta causa en medio de un proceso en su contra por presunto plagio de su tesis y un artículo científico de su autoría, para lo cual estaba citada a una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero adelantó que no asistiría al considerar que esa instancia autónoma no tiene facultad para convocarla, sino el Parlamento.

https://sputniknews.lat/20230601/la-fiscalia-general-de-ecuador-denuncia-amenaza-de-muerte-contra-su-titular-1140116885.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, jorge glas, rafael correa, fiscal general