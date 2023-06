https://sputniknews.lat/20230601/ucrania-prepara-un-fake-sobre-el-supuesto-secuestro-de-ninos-por-rusia-revela-una-fuente-1140100843.html

Ucrania prepara un 'fake' sobre el supuesto secuestro de niños por Rusia, revela una fuente

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), usando a voluntarios del fondo Save Ukraine, prepara un nuevo montaje informativo sobre el tema del supuesto... 01.06.2023, Sputnik Mundo

Una fuente de los servicios de seguridad rusos y una de las siete mujeres que debería ser entrevistada y cuyo testimonio está disponible en forma de video, comentaron a Sputnik los detalles del montaje inminente.La ciudadana ucraniana Olga Gurulia fue detenida en Moscú tras llegar a Rusia a instancias de la fundación Save Ukraine (Salva a Ucrania), afiliada al SBU, para llevar al extranjero a huérfanos de las nuevas regiones rusas. En el video, al que tuvo acceso Sputnik, admite que debía hacerse cargo de niños de Geníchesk —la parte de la región de Jersón controlada por Rusia— a los que ni siquiera conocía, y llevarlos a Kiev y luego a Alemania."Se está preparando otro ataque informativo contra Rusia bajo el control de los servicios especiales ucranianos. Las mujeres cuyos hijos están en Rusia después de su evacuación de Jersón en octubre de 2022 fueron organizadas y financiadas para venir a Rusia con la condición de dar entrevistas después de que regresen a Ucrania con sus hijos", declaró el interlocutor de la agencia.Según la fuente, es totalmente obvio en qué sentido enmarcarán la entrevista Save Ukraine y el SBU. Asimismo, agregó que un total de siete mujeres llegaron a Rusia de Ucrania. En el video de una conversación con una de ellas, Tatiana Bódak, contó que fue llevada de Jersón a la región de Jmelnitski tras la llegada de las tropas ucranianas. Allí se pusieron en contacto con ella agentes del SBU y de la Fiscalía ucraniana. Le dijeron que su hijo —estudiante menor de edad de la Academia Marítima Estatal de Jersón evacuado de la región en octubre de 2022—, estaba en una lista internacional de personas buscadas. Cabe señalar que él pronto cumplirá 18 años, una edad de reclutamiento, y los reclutas pueden estar involucrados en operaciones de combate en Ucrania."Dijeron que cuando las FFAA ucranianas volvieron a Jersón, empezaron inmediatamente [los controles] en las instituciones educativas y que se habían llevado muchos documentos de la academia marítima ucraniana. Debido a que el niño figuraba como perteneciente a la academia, lo incluyeron en la lista de personas buscadas. Me dijeron que mi hijo era buscado internacionalmente y yo no tenía ni idea de ello, porque no escribí ni llamé a ningún sitio y sabía dónde estaba mi hijo y que estaba bien", comunicó Bódak.En sus palabras, quería llevar al hijo para la reagrupación familiar, pero no pudo obtener el pasaporte debido a obstáculos burocráticos. Después de que su hija mayor hiciera un llamamiento en las redes sociales para ayudar a su madre a obtener un pasaporte, el fondo Save Ukraine se puso en contacto con ella y pronto recibió su pasaporte. El personal también se ofreció a ayudar a organizar un viaje a través de Polonia y Bielorrusia a Rusia y pagó todos los gastos del viaje, pero puso una condición: conceder una entrevista tras su regreso a Ucrania.La mujer añadió también que el personal de la fundación que insiste en que su hijo debe regresar al territorio ucraniano es consciente de que el niño está a punto de alcanzar la edad de reclutamiento."Ya me estoy planteando si debo devolverlo a Ucrania, porque me estoy asustando", dijo, agregando que ahora pretende tomarse un descanso e irse con su hijo a casa de su hermana en [la ciudad rusa de] Vorónezh para que, cuando empiece el próximo curso escolar, él pueda continuar sus estudios en una escuela marítima en Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev contra sus poblaciones. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

