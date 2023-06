https://sputniknews.lat/20230602/eeuu-busca-en-japon-explosivos-para-proyectiles-destinados-a-kiev-en-medio-de-la-escasez-mundial-1140154887.html

EEUU busca en Japón explosivos para proyectiles destinados a Kiev "en medio de la escasez mundial"

EEUU busca en Japón explosivos para proyectiles destinados a Kiev "en medio de la escasez mundial"

02.06.2023

Tokio, que recibió al Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a principios de esta semana, había comunicado a EEUU que permitiría la venta de TNT industrial porque el explosivo no es un producto de uso exclusivamente militar, afirmó a Reuters una fuente.Según la agencia noticiosa, Washington quiere incluir a una empresa japonesa en su cadena de suministro de TNT para enviarlo a las fábricas de municiones del Ejército estadounidense, que envasarían en casquillos de 155 mm. Se subrayó que todo esto ocurre "en medio de la escasez mundial de municiones".Mientras las autoridades japonesas no hicieron más comentarios respecto al tema, el Departamento de Estado norteamericano señaló que Washington estaba trabajando con aliados "para proporcionar a Ucrania el apoyo que necesita", y que Japón "demostró liderazgo en el apoyo a la defensa" de Kiev.Después de que el medio se pusiera en contacto con 22 fabricantes de explosivos de Japón, la única empresa que respondió fue Chugoku Kayaku, con sede en Hiroshima. Desde allí detallaron que "no habían recibido ninguna consulta directa del Gobierno de EEUU o del Ejército estadounidense".Cabe destacar que la constitución japonesa prohíbe al país exportar artículos letales a Estados implicados en conflictos. Al mismo tiempo, las restricciones a la exportación de productos o equipos de doble uso vendidos comercialmente son menos duras que las que se aplican a los artículos con fines puramente militares. Esto limita la actual oferta de Tokio a Kiev a equipos como chalecos antibalas, cascos y raciones de alimentos.Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender a las personas que eran objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev. Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.El 24 de mayo, el Ministerio de Defensa de Japón envió a Ucrania 100 vehículos militares prometidos por el primer ministro, Fumio Kishida. El investigador principal de la Fundación Sasakawa para la Paz, Tsuneo Watanabe, comentó que esto "demuestra que las cosas están cambiando, sin embargo, aún no parece haber consenso político en torno a la cuestión del envío de ayuda letal".

