Embajada rusa en EEUU: "Washington debe abandonar su rumbo hostil" hacia Moscú

02.06.2023

Anteriormente, el Departamento de Estado norteamericano había anunciado medidas en respuesta a la suspensión del tratado START III por parte de Moscú. En concreto, a partir del 1 de junio, Washington está dejando de transferir información a Rusia sobre el estado y la ubicación de sus armas estratégicas cubiertas por el tratado, además de retirar los visados expedidos a los expertos rusos para las inspecciones en el marco del START y determinar no expedir otros nuevos. Además, Estados Unidos dejará de proporcionar a la Federación Rusa información telemétrica que afecta a los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y submarinos estadounidenses. La embajada también señaló que las acusaciones del Departamento de Estado de que Rusia supuestamente "incumple" el Tratado "no tienen nada que ver con las causas reales de la crisis en torno al START"."Llamamos la atención sobre los materiales publicados por el Departamento de Estado el 1 de junio sobre el tema del Tratado START, que vuelven a acusar a Rusia de violar el tratado. Una vez más, subrayamos que las declaraciones de EEUU no tienen nada que ver con las causas reales de la crisis en torno al START", señaló la misión diplomática en el país angloparlante."Hemos explicado en repetidas ocasiones públicamente y a través de canales diplomáticos las razones de la suspensión de la participación de Rusia en el acuerdo. Hemos dado amplios fundamentos jurídicos a nuestra decisión, que se ajusta plenamente a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La obstinada falta de voluntad de la Administración para reconocer la inviolabilidad del derecho internacional es bastante reveladora. El voluntarismo jurídico siempre ha sido inherente a Washington", subrayó la embajada de Rusia."Nuestro país se toma en serio sus compromisos en materia de control de armamentos. Sigue adhiriéndose a los límites centrales del Tratado START, lo que permite mantener un nivel suficiente de previsibilidad y estabilidad en el ámbito nuclear".

