La reduflación llegó a las góndolas peruanas: qué es y cómo afecta a los consumidores

La reduflación llegó a las góndolas peruanas: qué es y cómo afecta a los consumidores

Las familias peruanas deben combatir ahora un nuevo fenómeno provocado por la inflación: la reduflación, una práctica que implica reducir envases de productos... 02.06.2023

La inflación no es el único fenómeno que está afectando la capacidad de compra de los consumidores peruanos. En los últimos meses, se ha consolidado en las góndolas de supermercado otro efecto que, si bien no es inédito, no deja de ser problemático: la reduflación.El término económico reduflación proviene de la conjunción de "inflación" y "reducción" y, tal como consigna el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Arturo Morales Castro, puede definirse como el fenómeno en el que "las empresas disminuyen el contenido de sus productos ya sea en tamaño, peso, volumen o calidad, para no aumentar sus precios de venta y crear una falsa sensación de que no hay incrementos".Así las cosas, en lugar de ajustar al alza el precio de los productos, los fabricantes optan por mantener el precio pero haciendo empaques más pequeños.El universitario mexicano detalló que la reduflación es un fenómeno habitual "en escenarios de crisis económica y de alta inflación a la alza", y si bien no suele estar penado, es una "estrategia de economía ficción con la que las empresas pretenden enmascarar el aumento de los precios que se registra como consecuencia de los índices de inflación que están afectando los costos de producción de bienes y servicios".La reduflación registrada en las góndolas es motivo de preocupación de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), que considera que el fenómeno ya está afectando de forma considerable a la economía peruana."Los productos que usualmente son los más afectados por esta tendencia son el papel higiénico, toallas de papel, detergentes, shampoo, agua, gaseosas, yogurt, cereales, gel, mayonesa, margarina, pan de molde, pastas, etcétera", indicaron desde la asociación al medio local Gestión.La organización advirtió que, por ejemplo, los fideos dejaron de ser presentados en paquetes de 1 kilo y sustituidos en envases de 950 gramos. El fenómeno también se puede ver claramente en los aceites, uno de los productos que más se encareció en Perú desde el inicio del conflicto en Ucrania: según los consumidores "ya no ofrecen presentación de un litro".El pan también es afectado, de forma incluso menos visible. Consultado por Gestión, el economista peruano Jorge Gonzáles Izquierdo advirtió que las panaderías "te bajan el peso pero te siguen dando cuatro o cinco panes por el mismo precio". En efecto, ya en 2022 los panaderos peruanos habían comenzado a reducir sus porciones: el pan francés pasó de venderse a razón de cinco panes por un sol (27 centavos de dólar) a nada más cuatro por el mismo monto.Para la asociación de consumidores, la reduflación es una práctica "ética y moralmente cuestionable" por parte de las empresas, y advirtieron que es legal "siempre que la menor cantidad de producto sea informada visiblemente en el envase".La Aspec recomendó a los consumidores revisar el etiquetado de los productos a fin de comparar peso y precio y buscar productos similares en caso de percibir un caso de reduflación.En tanto, los peruanos parecen responder modificando sus hábitos de compra. Un estudio de mercado de la consultora Kantar indicó que los consumidores habían reducido un 13% sus compras por acto, aunque concurren más veces por día a los mercados.

