México: a casi 30 años del movimiento zapatista, ¿Chiapas se acerca a una guerra civil?

Unas 1.000 personas, víctimas de desplazamiento forzado por la violencia generada por grupos criminales, volvieron a sus hogares en el estado de Chiapas. En otro orden, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no irá por la reelección. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En el municipio mexicano de Frontera Comalapa (Chiapas) las personas desplazadas que retornaron a sus viviendas exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador mayor seguridad ante la situación de violencia en ese estado limítrofe con Guatemala.El regreso de los residentes tuvo lugar luego de que 1.500 militares tomaran el control del municipio.Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación mantienen enfrentamientos en la zona, estratégica para el tráfico de drogas, armas y personas (migrantes).El pasado 22 de mayo hubo un ataque paramilitar —de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)— contra la comunidad Moisés Gandhi, parte del municipio Lucio Cabañas, territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).El 1 de enero de 1994 el EZLN se levantó en armas en contra del Gobierno mexicano de Carlos Salinas de Gortari. Bajo el liderazgo del célebre Subcomandante Marcos, tomó cabeceras en el estado de Chiapas.Su reclamo persiste tres décadas más tarde: "democracia, libertad, tierra, paz y justicia" para las comunidades indígenas.En órbita dialogó con Omar Garibo, abogado corporativo, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara residente en la frontera de Tijuana (Baja California)."Desafortunadamente, a casi 30 años del surgimiento del movimiento zapatista, en el Estado de Chiapas no se ha mantenido la paz. Las acciones de los cárteles y grupos paramilitares han generado mucha violencia. En municipios cercanos a la frontera con Guatemala, familias enteras deben dejar sus hogares apenas con lo que puedan cargar consigo", afirmó el entrevistado.Garibo explicó que "militantes del movimiento zapatista están levantando la voz, a pesar de las constantes amenazas que sufren. Chiapas atraviesa una situación difícil, con una población atemorizada. En las noticias se escucha que se está al borde de una guerra civil".El experto además resaltó que grupos criminales "reclutan a jóvenes", acentuando la descomposición social. Y subrayó que el abandono del estado de Chiapas "lleva décadas", tanto por parte de autoridades federales como municipales.La situación despertó el respaldo de más de 800 organizaciones internacionales y más de mil personalidades del mundo de la cultura, las artes y la política.Entre estas, se destacan el intelectual estadounidense Noam Chomsky y los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.Este colectivo convocó a una jornada de protesta internacional para el 8 de junio, que en México consistirá en una marcha hacia el Zócalo capitalino.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la confirmación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de que no será candidato a la reelección en la instancia del 20 de agosto.El mandatario de un país que atraviesa una sensible crisis de inseguridad de varios meses, firmó el decreto que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía y los militares.Se habilita, entre otras cosas, el uso de munición real por parte de los agentes, quienes podrán disparar a un sospechoso sin que este haya abierto fuego.Conversamos con Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Ecuador.En otro orden, el Gobierno de Paraguay contratará 100 nuevos psicólogos para atender en las escuelas, luego del asesinato de una directora por parte de un alumno.La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A) ha reclamado desde hace varios años mayor atención psicológica en las escuelas, para afrontar la problemática.Conversamos con el secretario general de ese sindicato, Jorge Arévalo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

