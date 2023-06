https://sputniknews.lat/20230603/la-guerra-en-el-espacio-comenzo-pero-brasil-tiene-capacidades-limitadas-1140179208.html

"La guerra en el espacio comenzó, pero Brasil tiene capacidades limitadas"

Un general del Comando Espacial de EEUU declaró que EEUU está listo para luchar "esta noche" en el espacio. El coronel de reserva de las Fuerzas Aéreas de... 03.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-03T13:21+0000

2023-06-03T13:21+0000

2023-06-03T13:21+0000

américa latina

✒️ firmas

brasil

💬 opinión y análisis

eeuu

fuerza aérea de brasil (fab)

espacio

china

rusia

satélites

El 30 de mayo, el general de brigada estadounidense Jesse Morehouse, miembro del Comando Espacial de Estados Unidos, aclaró que su país está preparado para luchar en el espacio exterior "tan pronto como esta noche" para contener a Rusia y China.El diario británico The Guardian informó que el militar estadounidense afirmó además que su país desarrollará todas las capacidades necesarias para mantener una posición disuasoria eficaz. A su vez, el coronel de reserva de la FAB, Carlos Eduardo Valle Rosa, destacó a Sputnik que el uso del espacio exterior con fines militares ya es una realidad.El coronel de reserva conversó con Sputnik como profesor titular del programa de posgrado en ciencias aeroespaciales de la Universidad de la Fuerza Aérea, por lo que sus declaraciones no reflejan necesariamente la posición oficial de la FAB.Según el coronel de reserva, las capacidades de guerra espacial son sobre todo ofensivas y los países mejor preparados para este teatro de operaciones en la actualidad son Estados Unidos, Rusia, China y la India. Además de este grupo, países como Australia, Francia, Japón, Irán, Corea del Sur, Corea del Norte y el Reino Unido también "expresan preocupación y voluntad de desarrollar tales capacidades"."Este tipo de conflicto no se refiere necesariamente a una guerra físicamente en el espacio. La mayor parte de las capacidades militares para esa guerra en el espacio se desarrollan y utilizan desde la superficie. Los equipos que interfieren en el funcionamiento de los satélites, por ejemplo, se emplean en tierra", explicó Valle Rosa.Por lo tanto, el coronel de reserva de la FAB indicó que un país no necesita imperativamente tener un programa espacial bien desarrollado para obtener capacidades típicas de la guerra espacial. Agregó que Brasil no se encuentra entre los principales actores en este nuevo campo de guerra y no aprueba el uso del espacio con fines militares y actúa en organismos internacionales para regular la actividad.El principal desafío del país es retomar su proyecto de desarrollo de cohetes, gravemente dañado por la explosión del Vehículo Lanzador de Satélites (VLS) en la base de Alcántara en 2003, "que mató a muchos de nuestros técnicos cualificados"."Estamos recuperando progresivamente las capacidades del VLS, incluso con pruebas exitosas. Pero nuestros recursos son limitados, por lo que no habrá un desarrollo rápido como en los casos de EEUU, China o Rusia", precisó el coronel de reserva de la FAB. También recordó que Brasil tiene poca percepción de las amenazas procedentes del espacio, ya que "nuestras capacidades aún son limitadas".No obstante, Brasil tiene interés en regular el uso del espacio ultraterrestre para evitar la acumulación de basura espacial, procedente tanto de la actividad económica como de la militar.Valle Rosa advirtió de que las pruebas cinéticas, que destruyen satélites, generan basura espacial que afecta a todo el mundo. "Si los desechos se multiplican, podríamos imposibilitar el uso del espacio exterior para realizar actividades básicas de telecomunicación e investigación", añadió. Los riesgos de una guerra espacial, sin embargo, no deben eclipsar el hecho de que se trata de una realidad a la que Brasil tendrá que adaptarse.El 30 de mayo, el representante del Mando Espacial estadounidense, el general de brigada Jesse Morehouse, declaró durante una rueda de prensa en la Embajada de Estados Unidos en Londres que su país está preparado para participar en conflictos en el ámbito espacial, tras haber desarrollado capacidades antisatélite para contener a Rusia y China.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

brasil

eeuu

china

2023

✒️ firmas, brasil, 💬 opinión y análisis, eeuu, fuerza aérea de brasil (fab), espacio, china, rusia, satélites, 🚀 conquista espacial