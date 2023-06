https://sputniknews.lat/20230603/occidente-teme-que-la-emergencia-de-los-brics-acelere-el-fin-del-reinado-financiero-de-eeuu-1140183574.html

Occidente teme que la emergencia de los BRICS acelere el fin del reinado financiero de EEUU

Occidente teme que la emergencia de los BRICS acelere el fin del reinado financiero de EEUU

Los países occidentales temen el surgimiento de un mundo multipolar, liderado por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que podría poner fin a... 03.06.2023

Tras visitar Kenia, Burundi y Mozambique, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajó a Sudáfrica para asistir a una reunión con sus homólogos de los BRICS. Estas visitas dan testimonio de las buenas relaciones entre Rusia y el continente africano, pero también de los esfuerzos que se están realizando para instaurar un mundo multipolar, comentó Mettan, que también es miembro del Gran Consejo de Ginebra. De acuerdo con él, un nuevo modelo geopolítico es temido por las potencias occidentales, ya que podría socavar su hegemonía económica.El diputado ginebrino destacó también que muchos países africanos han empezado a desempeñar su propio papel desde que Rusia "dijo no a la injerencia de EEUU y Occidente" en la cuestión de Ucrania. Luego vino Bamako, que alzó su voz contra París, precipitando la retirada de las fuerzas francesas de Mali, señala el experto. Al mismo tiempo, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha lanzado repetidas pullas a su homólogo francés, Emmanuel Macron.Liberación del yugo del dólarSurgió así un fenómeno de desdolarización impulsado por los países emergentes. Se trata, por ejemplo, de la utilización de monedas nacionales para el comercio. En particular, China y la India intentan internacionalizar el yuan y la rupia, ofreciendo asociaciones a varios países africanos.Una lógica similar se aplica en el seno de los BRICS, que trabajan en la creación de una moneda común que podría basarse en "la alianza de las cinco R (rublo, rupia, renminbi, rand sudafricano, real brasileño), o podría estar respaldada por recursos naturales como el petróleo", especificó el politólogo ginebrino, subrayando que un proyecto así daría "una enorme confianza y un gran impulso" al grupo de los cinco. El 1 de junio, los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS se reunieron en Ciudad del Cabo. Debatieron en particular la ampliación del grupo para incluir a varios países emergentes que habían solicitado su adhesión. Las alianzas con el continente africano para avanzar hacia un "crecimiento integrador" también ocuparon un lugar central en los debates.

