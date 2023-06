https://sputniknews.lat/20230605/el-avion-privado-del-patrocinador-de-trump-se-estrella-tras-ser-interceptado-por-cazas-f-16-1140218351.html

El avión privado del patrocinador de Trump se estrella tras ser interceptado por cazas F-16

Un avión ejecutivo Cessna Citation se estrelló el pasado 4 de junio en el estado de Virginia, al este de EEUU, informó a Sputnik la Administración Federal de... 05.06.2023, Sputnik Mundo

"Un Cessna Citation se estrelló en un terreno montañoso cerca de Montebello, Virginia, sobre las 15:30 hora local [GMT-4] el 4 de junio", dijo la autoridad en un comunicado a Sputnik. La FAA precisó que la aeronave despegó del aeropuerto de la ciudad de Elizabethton, en el estado de Tennessee, con rumbo al aeropuerto Long Island MacArthur, en Nueva York. El organismo afirmó que investigará lo ocurrido junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que estará a cargo de la investigación y proporcionará más actualizaciones. Más tarde, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad, por sus siglas inglesas) reportó que había enviado un caza F-16 para interceptar el Cessna Citation, que no daba señales, en el cielo sobre Washington y el norte de Virginia. La velocidad supersónica del caza provocó una explosión sónica, percibida por numerosos residentes de la capital estadounidense y de los estados de Maryland y Virginia, explicó el Norad. Por su parte, las fuentes del Washington Post aseguraron que los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas estadounidenses no derribaron un avión de negocios en Virginia.Horas después, la cadena ABC News, citando la Policía del estado, informó que un grupo de rescate no encontró sobrevivientes del accidente del avión, que pertenecía a la empresa Encore Motors de Melbourne, registrada en Florida. El director de la empresa, John Rumpel, comunicó que, además del piloto, viajaban a bordo su hija, su nieta de dos años y su niñera, nadie sobrevivió. Sugirió que el avión se había despresurizado.Este millonario y su esposa son conocidos por haber donado cientos de miles de dólares a Donald Trump en los últimos años.

