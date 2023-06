https://sputniknews.lat/20230606/es-una-cuestion-de-economia-la-india-seguira-comprando-petroleo-ruso-1140254375.html

"Es una cuestión de economía": la India seguirá comprando petróleo ruso

"Es una cuestión de economía": la India seguirá comprando petróleo ruso

Las refinerías indias seguirían comprando petróleo ruso, ya que les proporcionaba "buenos resultados económicos", declaró el presidente del grupo de reflexión...

También señaló que el combustible ruso es de buena calidad y se vendía con un fuerte descuento en comparación con el Brent, la marca de referencia en Europa, y el crudo de Oriente Medio.Las compras de petróleo de Nueva Delhi a Moscú aumentaron un 15% en mayo en comparación con las cifras del mes anterior, abril, informaron desde la empresa de seguimiento de cargamentos de energía Vortexa. De acuerdo con los últimos datos, durante el mes de mayo la India recibía casi 1,96 millones de barriles al día de combustible ruso.Con una cuota del 42% del mercado petrolero indio, las importaciones rusas de hidrocarburos superan ya las compras combinadas de crudo de otros proveedores: Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos (EAU)​ y EEUU. La parte de Rusia en las importaciones de petrolero de Nueva Delhi es la más alta entre los países de la última década.A pesar de la disminución de la cuota de los países árabes en las importaciones indias de petróleo, Taneja afirmó que las refinerías indias seguirán manteniendo unas importaciones saludables de proveedores como Arabia Saudita, Kuwait e Irak, aunque no ofrezcan ningún descuento atractivo en el precio.En sus palabras, la estrategia india consiste en importar crudo del mayor número posible de países y no depender de ninguno, esto forma parte de la doctrina de seguridad energética del país, comprar petróleo del mayor número de fuentes.A la pregunta concreta de si las importaciones rusas podrían superar la barrera de los dos millones de bpd y alcanzar una cuota del 50% en las importaciones de hidrocarburo, el especialista señaló que depende de múltiples factores, como el precio del combustible en los mercados mundiales, la tasa de inflación interna y el crecimiento general del Producto Interno Bruto (PIB) del país."Si los precios del petróleo suben en todo el mundo por encima de los 90 dólares por barril y Rusia sigue ofreciendo descuentos atractivos, lo más probable es que las refinerías indias compren aún más petróleo a Moscú. Todo depende de lo atractivos que sean los descuentos ofrecidos. Se trata de una cuestión económica. No tiene nada que ver con la política", resumió Taneja, subrayando que las importaciones indias de combustible de Rusia no tienen nada que ver con su operación militar en Ucrania.

