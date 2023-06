https://sputniknews.lat/20230606/kennedy-jr-admite-que-eeuu-ha-desarrollado-armas-biologicas-en-paises-como-ucrania-1140240332.html

Kennedy Jr. admite que EEUU ha desarrollado armas biológicas en países como Ucrania

Estados Unidos debería poner fin a sus programas de armas biológicas en todo el mundo, incluida Ucrania, así como convocar a otras naciones para abordar este... 06.06.2023, Sputnik Mundo

"Si no somos capaces de negociar con nuestros adversarios en temas como ese [la IA], ahora hay amenazas existenciales, y no es solo la IA, [también] es este desarrollo de las armas biológicas", afirmó Kennedy durante un evento en Twitter Spaces con Elon Musk. Según el sobrino de John. F. Kennedy, Estados como Irán, Israel, Rusia, China y Estados Unidos deberían reunirse para debatir sobre estos peligros, ya que un solo país no puede regular estas cuestiones por sí mismo, dijo. El mes pasado, el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, Ígor Kirílov, declaró que el Ministerio de Defensa de ese país había obtenido datos que probaban que Washington había desarrollado armas biológicas en Ucrania."Al mismo tiempo, el Departamento militar estadounidense estudia activamente estas infecciones de importancia económica fuera del territorio nacional, en biolaboratorios situados fuera de las fronteras de sus adversarios geopolíticos. Esto confirma una vez más que Estados Unidos está desarrollando componentes de armas biológicas fuera de su jurisdicción nacional, incluso en el territorio de Ucrania", afirmó el general en aquella ocasión. Paz con todosEn el mismo foro, Kennedy Jr. aseguró que su país debería tener relaciones sanas y pacíficas con Rusia y China, así como enfocarse en competir en las plataformas económicas y comerciales. "Tengamos paz con Rusia. Tengamos paz con China. Y disfrutemos todos de la prosperidad de una sana competencia económica", comentó.De acuerdo con el político demócrata, Pekín no quiere una guerra con Washington: solo desea ofrecer un mejor nivel de vida a su pueblo. Elon Musk ha empezado a recibir a candidatos presidenciales estadounidenses en sus espacios de Twitter para promover la libertad de expresión. Hace una semana, el empresario recibió al candidato presidencial republicano, Ron DeSantis, quien anunció su candidatura en dicha red social y recaudó 8,2 millones de dólares, una cifra récord de contribuciones para su campaña.

