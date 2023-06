https://sputniknews.lat/20230607/amlo-asegura-que-la-presunta-ejecucion-extrajudicial-en-nuevo-laredo-no-sera-encubierta-1140306857.html

AMLO asegura que no encubrirá a militares que habrían ejecutado a civiles fuera de la ley

AMLO asegura que no encubrirá a militares que habrían ejecutado a civiles fuera de la ley

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la presunta ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército mexicano en...

El 6 de junio, el diario español El País difundió un video en el que se muestra a un grupo de militares mexicanos deteniendo a civiles presuntamente armados en esta región del norte del país. Sin embargo, tras ser golpeados, presuntamente fueron asesinados a balazos por los uniformados. Los hechos habrían ocurrido en mayo pasado. En una conferencia de prensa, el mandatario detalló que, de acuerdo con las primeras pesquisas, los soldados violaron los derechos humanos de las víctimas.López Obrador comentó que próximamente los presuntos implicados en el hecho se pondrán a disposición de las autoridades competentes."Se dio un exceso de fuerza, buscando enfrentar la violencia con la violencia; todo esto que se tiene que ir desterrando porque se introdujo en el periodo neoliberal (...). No hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, no somos iguales", subrayó.Horas antes, la Secretaría de la Defensa nacional mexicana (Sedena) informó en un comunicado que, al estar involucradas personas civiles en este caso, las pesquisas serán realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) del país, con la que cooperarán de manera cercana."Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia Militar, en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar", expuso.

