"Lo más probable es que el régimen de Kiev se derrumbe"

"Lo más probable es que el régimen de Kiev se derrumbe"

Según el escenario actual del conflicto en Ucrania —que se ha prolongado durante 15 meses— lo más probable es que el Gobierno de Volodímir Zelenski tenga un... 07.06.2023

"A estas alturas, cualquiera que sepa leer tiene que darse cuenta de que el mejor caso para Ucrania es un estancamiento, pero lo más probable es que el régimen de Kiev se derrumbe. Hay un montón de escenarios alternativos, pero basándonos solo en los números no tiene mucho sentido que Kiev siga jugando a la ruleta existencial", escribió Bryen, quien también fue subsecretario de Defensa de Estados Unidos.De acuerdo con el experto, la aparición de Valeriy Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, dirigiendo personalmente la batalla en la región de Zaporozhie, indica que los rusos están intensificando sus esfuerzos no solo para bloquear la ofensiva, sino para iniciar una propia.Para Bryen, en las últimas operaciones ucranianas, que se extienden a lo largo de todo el frente oriental y hasta Zaporozhie, Kiev "está obteniendo ganancias mínimas a un alto costo".Este 6 de junio, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dijo que, en los últimos tres días de combates, las fuerzas ucranianas perdieron miles de tropas, cientos de vehículos, así como decenas de tanques y drones.Shoigú agregó que, solo el 5 de junio, el Ejército de Zelenski perdió más de 1.600 soldados, 28 tanques, incluidos ocho Leopard, tres tanques de ruedas AMX-10 y otras 136 unidades de equipo militar.En total, en tres días de combates, las Fuerzas Armadas de Kiev sufrieron pérdidas de hasta 3.715 soldados, 52 tanques, 207 vehículos blindados, cinco aviones, dos helicópteros, 48 cañones de artillería de campaña y 53 drones, de acuerdo con el ministro ruso.Según el análisis de Bryen, los rusos han montado defensas muy elaboradas en Zaporozhie, que se extienden hasta la zona de Jersón."Parece, por tanto, que, si los rusos deciden lanzar una operación ofensiva propia, será en otro lugar, probablemente desde Donetsk o Lugansk en dirección al río Dniéper. Si el Ejército ruso se mueve en esa dirección, podrían cortar las comunicaciones y las líneas de suministro de Ucrania a sus fuerzas agrupadas en dirección este y sur, e incluso amenazar a Kiev si ganan varias batallas en el camino", añadió el experto, quien publica en Asia Times y otros medios de comunicación.Para el exsubsecretario de Defensa de Washington, independientemente de lo que Zelenski quiera, el conflicto en Ucrania "ha paralizado la capacidad de combate de Estados Unidos en el resto del mundo".De acuerdo con Bryen, eso está claro en la zona de Medio Oriente, donde los estadounidenses han perdido su posición con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos han suspendido su participación en la fuerza marítima dirigida por Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en tanto que los saudíes han decidido recortar de nuevo la producción de petróleo, forzando una subida del precio del petróleo, en un abierto desafío al presidente Joe Biden, quien exigía precios más bajos.Otras dos situaciones que destaca Bryen son las negociaciones "secretas" con Irán a fin de que detenga su programa nuclear con el objetivo de contrarrestar las iniciativas de rusos y chinos, pero "a costa potencialmente de todos los aliados y amigos regionales de Estados Unidos". Según el analista, Teherán aceptará el descongelamiento de fondos, pero no cambiará su programa.La otra situación, apunta, está relacionada con Taiwán, isla rebelde a la que Washington está relegando por empujar material de guerra vital hacia Ucrania.

