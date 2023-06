https://sputniknews.lat/20230608/china-excava-un-pozo-de-mas-de-10000-metros-de-profundidad-1140358301.html

China excava un pozo de más de 10.000 metros de profundidad

China excava un pozo de más de 10.000 metros de profundidad

China comenzó el 6 de junio la excavación de un pozo de 11.100 metros en el desierto de Taklamakan, en el noroeste de China, lo que equivale a más de 33 torres... 08.06.2023, Sputnik Mundo

No obstante, ese proyecto del país asiático no batirá los récords ya existentes de Rusia en la península de Kola con sus 12.262 metros de profundidad y de Catar con su pozo petrolífero BD-04A de 12.290 metros del campo petrolífero de Al Shaheen. Con ello, su importancia reside en la oportunidad de mejorar comprensión de la geología de las profundidades de la Tierra, mientras que se buscarán más reservas de petróleo y gas a lo largo de trabajos. Además, se precisa que de tal modo se elaborarán los procesos tecnológicos para las empresas petrolíferas chinas. China no ha revelado mucho sobre los detalles del proyecto ni sobre el tipo de experimentos y análisis que se realizarán cuando esté terminado. Se señala que la excavación va a utilizar unas 2.000 toneladas de equipos e instrumentos, incluidas brocas y tubos de perforación.La perforación superprofunda en la península de Kola, que se llevaba a cabo desde 1970 y se finalizó completamente en 1994, demuestra todas las posibles dificultades en la vía hacia la realización de lo planeado. Sin embargo, los trabajos en Kola resultaron muy útiles, ya que fueron encontrados agua e hidrógeno en cantidades y a profundidades inesperadas, así como la presencia de fósiles microscópicos de plancton a unos 6.000 metros de profundidad."La dificultad de construcción del proyecto de perforación puede compararse a la de un gran camión conduciendo sobre dos finos cables de acero", cita ScienceAlert al científico Sun Jinsheng, de la Academia China de Ingeniería. Se destaca la necesidad de contar con equipos duraderos y robustos para, capaces de soportar enormes una presión y temperaturas de hasta 200 grados Celsius.Se calcula que la fase de perforación se completará en unos 450 días y se acercará incluso a rocas sedimentarias que se formaron hace nada menos que 145 millones de años y se remontan hasta el sistema cretácico.

