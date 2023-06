https://sputniknews.lat/20230608/cuba-aboga-por-un-nuevo-orden-mundial-justo-y-equitativo-1140358430.html

Cuba aboga por un nuevo orden mundial justo y equitativo

Cuba aboga por un nuevo orden mundial justo y equitativo

MOSCÚ (Sputnik) — El mundo actual requiere un nuevo orden global que sea justo y equitativo y donde la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T16:50+0000

2023-06-08T16:50+0000

2023-06-08T16:50+0000

américa latina

cuba

política

orden mundial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1e/1134172156_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_71ddfd172b182cb78952c9dd5fab3564.jpg

"El mundo, quizá como nunca antes, está urgido de una nueva coexistencia civilizada basada en un nuevo orden internacional justo y equitativo, donde prevalezca la solidaridad, la cooperación, la integración entre países y el multilateralismo", afirmó el primer ministro en una reunión de jefes de Gobierno de la Unión Económica Euroasiática (UEE), celebrada en la ciudad rusa de Sochi (sur). Marrero Cruz apuntó que no puede haber una paz duradera sin desarrollo y justicia social y llamó en este sentido a hacer causa común en aras del "mundo mejor que nos merecemos" a la hora en que "los hechos validen el poder de las palabras". Reiteró que Cuba vive momentos complejos en la actualidad, principalmente por el impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos. "Pero el pueblo y el Gobierno cubano estamos luchando no solo para resistir, sino para desarrollarnos, y les puedo asegurar a ustedes que Cuba no se rendirá jamás y que defenderemos nuestra independencia y nuestra soberanía hasta la victoria siempre", puntualizó Marrero Cruz.

https://sputniknews.lat/20230608/rusia-y-cuba-profundizan-su-cooperacion-en-esferas-de-alta-importancia-1140342421.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, política, orden mundial