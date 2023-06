Romper billetes argentinos, una tendencia que provoca peleas entre hinchadas de fútbol

Torcedor do Corinthians provocando os torcedores do Boca rasgando 3 mil pesos.



As imagens viralizaram na imprensa argentina que não gostou que zoaram a situação econômica do país.



A unidade disciplinar da CONMEBOL irá apurar as imagens para decidir se punirá o Corinthians. pic.twitter.com/JJf9RHpvmR