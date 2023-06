https://sputniknews.lat/20230609/las-conversaciones-biden-sunak-marcan-el-fin-de-toda-esperanza-de-un-acuerdo-de-libre-comercio-1140394373.html

Las conversaciones Biden-Sunak marcan el "fin de toda esperanza" de un acuerdo de libre comercio

Las conversaciones Biden-Sunak marcan el "fin de toda esperanza" de un acuerdo de libre comercio

El portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró que el alto funcionario no presionó al presidente estadounidense, Joe Biden, sobre un acuerdo... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T18:19+0000

2023-06-09T18:19+0000

2023-06-09T18:19+0000

internacional

🌍 europa

joe biden

eeuu

reino unido

rishi sunak

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140392414_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_9a01bbf4f2a5e51dc7efde19104e79e4.jpg

A pesar de que Biden y Sunak dieron a conocer la llamada Declaración Atlántica sobre cooperación durante sus recientes conversaciones, el acuerdo de libre comercio entre ambas partes aún no se ha materializado, según los medios británicos. Asimismo, The Guardian resaltó que el anuncio de la declaración "señalaba el fin de toda esperanza de un acuerdo comercial completo [del Reino Unido] con EEUU".Los laboristas se hicieron eco de esta afirmación y acusaron a los conservadores de no haber puesto en marcha el verdadero acuerdo comercial que prometieron hace cuatro años. El ministro de Exteriores en la sombra, David Lammy, subrayó que "los laboristas han pedido sistemáticamente al Gobierno que estreche los lazos económicos con EEUU para trabajar juntos en las cuestiones críticas de nuestro tiempo, (...) pero esta declaración demuestra que el Gobierno conservador no logró desplegar el acuerdo comercial integral que prometieron en el manifiesto de 2019" sobre el Brexit.El alto funcionario añadió también que "mientras el Gobierno de Biden promulgó la ley de Reducción de la Inflación para desligar su economía de China y crear empleo en casa, los conservadores dejaron los armarios del Reino Unido abiertos".Estas afirmaciones se producen después de que Biden no respondiera a la pregunta formulada en una rueda de prensa conjunta sobre por qué no aceptaría un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, enumerando en su lugar una serie de ámbitos en los que ambos países colaboran. The Guardian destaca que, al parecer, se refería a la Declaración Atlántica, presentada como "un nuevo plan de acción para la cooperación [entre EEUU y el Reino Unido] en los mayores retos económicos de nuestro tiempo". Sunak, por su parte, presentó el documento como "una nueva asociación económica para una nueva era, de un tipo que nunca antes se había acordado".La declaración incluye un estrecho pacto comercial que abarca los minerales críticos necesarios para las baterías de los coches eléctricos, una cooperación más estrecha en la industria de defensa, la flexibilización de las barreras comerciales y un nuevo acuerdo de protección de datos, entre otras cosas.Cuando se le preguntó si el acuerdo de libre comercio sería objeto de debate durante las conversaciones Biden-Sunak del 7 y 8 de junio, el portavoz del primer ministro británico, Max Blain, afirmó a principios de esta semana que Londres "no está intentando impulsar un acuerdo de libre comercio con EEUU actualmente".

https://sputniknews.lat/20230607/que-esperar-de-la-primera-visita-a-la-casa-blanca-del-primer-ministro-britanico-rishi-sunak-1140307847.html

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, joe biden, eeuu, reino unido, rishi sunak, política