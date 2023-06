https://sputniknews.lat/20230610/la-onu-sigue-sin-convencer-a-europeos-de-que-reconecten-el-banco-agricola-ruso-al-swift-1140422164.html

La ONU sigue sin convencer a europeos de que reconecten el banco agrícola ruso al SWIFT

GINEBRA, ONU (Sputnik) — Representantes de la ONU siguen sin persuadir a la Unión Europea y sus aliados de que reconecten el banco agrícola ruso... 10.06.2023, Sputnik Mundo

"Una pregunta importante que hemos hecho es sobre la reconexión del Rossekhozbank. En la ONU ya reconocen, de hecho, que esa medida choca con un muro de rechazo por parte de aquellos que toman decisiones en la Unión Europea y en las capitales occidentales", declaró Vershinin a los periodistas. El diplomático reprochó a Occidente su "hipocresía", al señalar que las promesas de exenciones para exportaciones agrícolas de Rusia no se hacen realidad. Sin restar mérito a las gestiones de la ONU, el diplomático señaló que son infructuosos por el momento. El viceministro de Exteriores constató que "persisten las barreras para transacciones, operaciones de seguro y reaseguro, desembargo de fondos de empresas rusas", y que "no hay avances" para eliminarlas. Ataque de Kiev aplaza puesta en marcha de tubo de amoníaco por mucho tiempo, informa MoscúLa puesta en operación de la tubería de amoníaco Toliatti-Odesa, cuyo tramo en territorio ucraniano fue objeto de un sabotaje el 7 de junio a manos de Kiev, se aplaza indefinidamente, también destacó Vershinin.Según el viceministro, ese ataque hace impredecible la reanudación de exportaciones de amoníaco de Toliatti a los puertos ucranianos, en particular al puerto Yuzhni.Asimismo, Vershinin recordó que las exportaciones de amoníaco son de suma importancia para los países de África, Asia y América del Sur, y que se trata de uno de los puntos del memorando entre Rusia y la ONU.Al referirse a las exportaciones de productos agrícolas rusos, Vershinin declaró que Rusia sigue decepcionada tras la nueva ronda de negociaciones con la ONU en Ginebra.El viceministro subrayó que el criterio principal siguen siendo los intereses de Rusia en el suministro de los productos agrícolas y fertilizantes a los mercados mundiales."A pesar de las declaraciones, que se hacen regularmente en las capitales occidentales, particularmente en Washington, Londres y Bruselas, las barrearas que se interponen en el camino de nuestras respectivas exportaciones siguen existiendo", recalcó.El 9 de junio, Vershinin se reunió en Ginebra con Rebeca Grynspan Mayufis, política y economista costarricense que ocupa el cargo de secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés). Las consultas se centraron en la implementación de los acuerdos conocidos como Iniciativa de Granos del Mar Negro. El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania por el mar Negro en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

