Reducir la jornada laboral, un sueño que no será fácil para la industria de Brasil

Reducir la jornada laboral, un sueño que no será fácil para la industria de Brasil

Una organización internacional montará en Brasil un plan piloto para probar los efectos de una semana laboral de cuatro días, algo ya probado con cierto éxito

10.06.2023

2023-06-10T05:01+0000

2023-06-10T05:01+0000

La posibilidad de reducir la jornada laboral comienza a ser un tema en la agenda de varios países sudamericanos, especialmente luego de que Chile diera el primer paso en la región en abril de 2023 al reducir a 40 el máximo de horas laborables por semana. Desde entonces, el tema también comenzó a estar en boca de centrales obreras y cámaras empresariales de países vecinos, como Argentina o Uruguay.Lo mismo sucede en Brasil, donde un plan piloto montado por una organización internacional podría sentar las bases para rediscutir el asunto. En efecto, la organización 4 Day Week propone iniciar en la mayor economía de la región latinoamericana un plan para testear cómo funcionaría el nuevo sistema en empresas que se inscriban voluntariamente."El piloto de jornada de cuatro días permite que con menos tiempo de trabajo obtengamos los mismos resultados en productividad y diversas otras ganancias. Las empresas que hagan la transición a una semana de trabajo de 32 horas perciben aumentos en la productividad, mejor atracción y retención de talentos, involucramiento más profundo del cliente y mejor salud, bienestar y felicidad de los colaboradores", reseña la organización.El proyecto, que comenzaría en septiembre de 2023 con las compañías que se inscriban, propone para Brasil un programa de "100-80-100", una denominación para "100% del salario, trabajando el 80% del tiempo y manteniendo el 100% de la productividad".Los impulsores de este modelo ya lo aplicaron en el Reino Unido. Allí, según promocionan, participaron 2.900 trabajadores de 61 empresas, de las cuales el 92% "continuó con la semana de cuatro días" después del programa. La organización también asegura que el 39% de los trabajadores se sintió menos estresado y que el 51% consideró que le era más fácil conciliar su vida familiar con la laboral.Aún así, puede que la experiencia británica no sea trasladable exactamente a Brasil. En diálogo con Sputnik, el economista José Luis Oreiro recordó que en el país lusófono, a diferencia del territorio europeo y otras naciones donde se hizo esta experiencia, la jornada laboral no es de 40 horas semanales, sino de 44. "Se trabaja ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro los sábados por la mañana", subrayó, considerando que esa diferencia podría hacer diferir los efectos positivos encontrados en las experiencias europeas.El economista también consideró que el éxito de este tipo de experiencias puede variar de acuerdo al sector de la economía en que se practique. En ese sentido, advirtió que mientras podría ser viable en el sector de servicios, la reducción horaria puede hacerse más dificultosa en el sector industrial.Oreiro apuntó que la industria brasileña "está estancada hace 15 años porque no se hicieron inversiones en actualización tecnológica". Sin una adquisición a gran escala de maquinaria de última generación sería muy difícil conseguir el incremento de la productividad que requiere la reducción horaria para tener éxito, razonó el experto.El economista se mostró descreído de que, a pesar de que la cuestión se haya colado en la agenda pública, la reducción horaria pueda incorporarse de forma significativa a la agenda del Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva."No creo que sea una agenda que el Gobierno de Lula vaya a tener como fundamental. No veo hoy en Brasil espacio para discutir en serio una reducción de las actuales 44 horas a 40 o 38", aventuró Oreiro.Si bien la reducción de la jornada no parece ser una de las prioridades de la Administración actual en Brasil, Lula no se ha mostrado contrario al tema. Entrevistado por la cadena brasileña UOL Noticias, el ministro de Trabajo de su gabinete, Luiz Marinho, dijo que el propio presidente ve con buenos ojos "que se abra el debate para permitir una reducción de la jornada de trabajo en Brasil a 40 horas semanales".Mejorar el transporte, una medida alternativaOreiro consideró que el Gobierno del líder del Partido de los Trabajadores podría aplicar algunas medidas más concretas que, en la práctica, funcionen como una mejora de la productividad y el bienestar de la fuerza laboral del gigante sudamericano.Según el economista, es habitual que los trabajadores brasileños pierdan "entre tres o cuatro horas por día" en desplazarse hacia y desde sus trabajos. Un sistema de transporte más eficiente podría, consideró, mejorar el bienestar de los empleados, sin mayor costo de las empresas.

