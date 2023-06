https://sputniknews.lat/20230611/el-inicio-fallido-de-la-contraofensiva-ucraniana-seria-extremadamente-frustrante-para-biden-1140445444.html

El inicio fallido de la contraofensiva ucraniana sería "extremadamente frustrante" para Biden

El inicio fallido de la contraofensiva ucraniana sería "extremadamente frustrante" para Biden

Mientras Rusia prosigue su operación militar especial en Ucrania, se puede afirmar que la fuertemente anunciada contraofensiva de Kiev "no ha empezado... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T17:53+0000

2023-06-11T17:53+0000

2023-06-11T17:53+0000

internacional

ucrania

eeuu

joe biden

seguridad

hunter biden

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140444652_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1b17acce2a29cb4786d27234a37bfa8c.jpg

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció a principios de esta semana que el uso de reservas estratégicas por parte de Kiev durante los recientes ataques permite afirmar que la muy anticipada contraofensiva ha comenzado. Subrayó que, hasta ahora, las fuerzas ucranianas no habían logrado sus objetivos y que sus planes de avance habían sido frustrados por las FFAA de Rusia.Todo esto "tiene que ser extremadamente frustrante" no solo para las figuras políticas de Kiev, sino también para el presidente estadounidense, Joe Biden, dado su turbio pasado en relación con este país, señaló Sleboda, afirmando que el mandatario "ha estado íntimamente involucrado con Ucrania desde la presidencia de Obama".Al parecer, el analista se refería a las acusaciones contra Biden por su presunta implicación en una serie de actividades corruptas relacionadas con la contratación de su hijo Hunter Biden por la empresa de gas ucraniana Burisma, cuando era vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama. Biden ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de que retuvo garantías de préstamos para presionar a Ucrania a fin de que despidiera a un fiscal para evitar una investigación sobre corrupción en Burisma y proteger a su hijo.Sleboda recordó a este respecto que un medio de comunicación estadounidense afirmó recientemente que "la reputación de Biden está en juego en Ucrania", lo que, en su opinión, es "una interesante salva política contra el presidente, teniendo en cuenta la situación".En cuanto a la contraofensiva, el analista afirmó que, aunque los militares ucranianos "aún no han empleado a la mayoría de sus fuerzas, todo lo que han lanzado hasta ahora no ha logrado abrir una brecha significativa en las líneas rusas en ningún lugar durante toda una semana"."Eso tiene que preocuparle [a Biden] si su legado político está en juego", subrayó Sleboda.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Moscú asevera que EEUU, y otros países de la OTAN, se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.

https://sputniknews.lat/20230610/los-drones-fpv-reducen-a-cero-los-leopard-2-alemanes-en-ucrania--videos-1140426180.html

https://sputniknews.lat/20230609/rusia-destruye-tanques-alemanes-leopard-2-durante-la-contraofensiva-de-ucrania--video-1140400658.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, joe biden, seguridad, hunter biden, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania