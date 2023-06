https://sputniknews.lat/20230611/el-mayor-supervolcan-de-europa-esta-por-despertar-por-primera-vez-desde-1538--fotos-1140436876.html

El mayor supervolcán de Europa está por despertar por primera vez desde 1538 | Fotos

Nuevas investigaciones sugieren que se está acumulando la tensión bajo tierra en Campi Flegreia (Italia), el lugar de un antiguo supervolcán en el que ahora... 11.06.2023

El volcán ha estado inquieto durante más de 70 años, con picos de agitación de hasta dos años de duración en las décadas de 1950, 1970 y 1980. Su última erupción fue en 1538 después de un intervalo de unos 3.000 años. En los últimos 10 años se ha desarrollado otra fase de agitación, aunque no ha sido tan notable como las anteriores. "Nuestro nuevo estudio confirma que corteza en Campi Flegrei está cada vez más cerca de la ruptura", afirmó el profesor Christopher Kilburn, del University College de Londres. "Sin embargo, esto no significa que la explosión esté garantizada", agregó. Estos descubrimientos, publicados en Communications Earth & Environment, fueron confirmados por Nicola Alessandro Pino, del Observatorio del Vesubio, quien afirmó que los resultados "muestran que partes del volcán se están debilitando". "Esto significa que [la corteza] podría romperse, aunque la tensión que ahora está soportando es menor que durante la última activación, hace 40 años", sugiere Pino.Kilburn destaca que el estudio, considerado "el primero de este tipo en prever la ruptura en un volcán activo", supone un "paso adelante en nuestro objetivo de mejorar las previsiones de erupciones en todo el mundo"."Aplicamos un modelo que se basa en la física de cómo se rompen las rocas, en tiempo real a cualquier volcán", enfatizó el explorador británico. "Nuestro primer uso del modelo fue en 2017 y desde entonces Campi Flegrei se ha comportado como predijimos, con un número creciente de pequeños terremotos que indican presión desde abajo", concluyó el autor del estudio.Los investigadores del Observatorio del Vesubio desean perforar un pozo de 3,5 km en la caldera de Campi Flegrei para realizar observaciones científicas de las condiciones del volcán que permitan prever mejor su actividad futura.Hasta ahora, los investigadores no han podido predecir con exactitud cuándo volverá a entrar en erupción Campi-Flegrei, ni el poder destructivo de la próxima erupción. No obstante, creen que las autoridades locales y los habitantes de la región de Nápoles deberían tomarse muy en serio el riesgo que supone la humeante caldera de Campi Flegrei.

