https://sputniknews.lat/20230611/zelenski-recibe-noticias-que-no-queria-oir-sobre-enormes-perdidas-en-su-contraofensiva-1140443162.html

Zelenski recibe "noticias que no quería oír" sobre enormes pérdidas en su contraofensiva

Zelenski recibe "noticias que no quería oír" sobre enormes pérdidas en su contraofensiva

El Ejército ucraniano sufrió grandes pérdidas en un intento de ofensiva en la región de Zaporozhie, destacó Stephen Bryen, periodista estadounidense y... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T14:53+0000

2023-06-11T14:53+0000

2023-06-11T14:53+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

ucrania

volodímir zelenski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140442493_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_44fac9b44a154dad1d3cda58643959b1.jpg

En su columna de la plataforma Substack, el experto escribió que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que visitó el territorio controlado por Kiev en la región de Jersón, recibió "noticias que no quería oír" sobre grandes pérdidas y fracasos de las tropas ucranianas en sus intentos de atacar la región."Los rusos consiguieron destruir muchos tanques ucranianos, incluidos los AMX-10 suministrados por Francia y los Leopard 2 transferidos por Alemania. Los rusos también destruyeron el radar crítico Hensoldt TRML-4D AESA, parte del sistema de defensa aérea IRIS-T que se puso a tiro para apoyar a las FFAA ucranianas en la ofensiva. Su neutralización dio a las fuerzas rusas el mando del aire sobre el campo de batalla", detalló.Ucrania, continuó, no consiguió ganar terreno ni hacer retroceder a las tropas rusas, a pesar de que "utilizó quizás su mejor brigada modernizada, la 47". Ella, según Bryen, fue entrenada en Europa por la OTAN y dotada con equipos de visión nocturna e imagen térmica, vehículos de combate de infantería, incluido los Bradley estadounidenses, y respaldada por una enorme cantidad de artillería, incluidos los Himars. En su opinión, Kiev aún dispone de una fuerza grande que puede aportar a la batalla. "Pero los rusos también tienen una enorme fuerza de reserva, quizás 200.000 soldados, que están empezando a desplegar", concluyó Bryen.El 9 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que había comenzado la contraofensiva ucraniana. No obstante, en sus primeros días, las FFAA de Ucrania sufrieron numerosas pérdidas tanto de material militar como de soldados.Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230610/los-drones-fpv-reducen-a-cero-los-leopard-2-alemanes-en-ucrania--videos-1140426180.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, ucrania, volodímir zelenski