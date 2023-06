https://sputniknews.lat/20230612/argentina-apoya-a-chile-para-impulsar-un-mecanismo-regional-contra-el-crimen-organizado-1140473426.html

Argentina apoya a Chile en impulsar un mecanismo regional contra el crimen organizado

Argentina apoya a Chile en impulsar un mecanismo regional contra el crimen organizado

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que hablará con su homólogo brasileño, Lula da Silva, para avanzar en la propuesta...

"Hace unas semanas, estuvimos en Brasilia (…) allí Boric planteó la idea, que yo comparto, de que reunamos a los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado (…) Voy a ver si hablo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para llevar adelante la propuesta de Boric, en las próximas dos semanas realizaremos una primera reunión para generar lazos de confianza e intercambiar información sobre lo que nos está pasando, que es muy grave", dijo Fernández en la cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). El mandatario consideró que "el delito es mucho más complejo de combatir" porque que ya no es individual, sino que se convierte en proyectos transnacionales. Afirmó que Sudamérica tiene 17 ciudades que están dentro de las 50 más violentas del mundo. "Esos datos no los podemos pasar por alto aun cuando terminamos acostumbrándonos a convivir con esa realidad. Pero no debemos hacerlo. El crimen organizado compra voluntades, corrompen policías, políticos, jueces. La tarea es muchísimo más compleja. La tarea nacional se vuelve insuficiente", argumentó Fernández.Indicó que esta situación ocurre mientras "la democracia está puesta en crisis", porque ha crecido la "atomización política", pero advirtió que "nunca debe dejar de ser fuerte el Estado de derecho". La Ameripol, que nació en 2007, se autodefine como es un mecanismo de "cooperación hemisférico", que pretende fortalecer la cooperación policial en materia técnico científica, capacitación e intercambio de información con fines de inteligencia. Actualmente está integrada por 35 cuerpos de policía y 30 organismos observadores, los cuales se encuentran distribuidos alrededor de todo el mundo.

