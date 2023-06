https://sputniknews.lat/20230612/cuba-venezuela-y-nicaragua-buscan-impulsar-cooperacion-con-iran-en-defensa-y-petroleo-1140467426.html

Cuba, Venezuela y Nicaragua buscan impulsar la cooperación con Irán en defensa y petróleo

Cuba, Venezuela y Nicaragua buscan impulsar la cooperación con Irán en defensa y petróleo

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua quieren impulsar acuerdos en materia de defensa y petróleo durante la gira iniciada por el... 12.06.2023

El también exasesor de la Cancillería venezolana señaló que Nicaragua, Cuba y Venezuela son países que tratan de sortear los efectos negativos de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tajeldine destacó que Raisi realiza su gira latinoamericana por países que sancionó la "policía mundial" (EEUU) por salirse de su "hegemonía", y que buscan relacionares entre sí para "hacer frente a este bloqueo ilegal". El experto agregó que Irán ha sido exitoso en enfrentar las sanciones de EEUU, ha tenido una política exterior bastante fructífera. EEUU le ha temido a su política de defensa. Esta política, este relacionamiento (entre Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán), subrayó, "va mucho más allá de lo que esperaba EEUU, quien pretendía ahogar a nuestros países". Sostuvo que esta gira se produce en un contexto de "declive acelerado de la hegemonía de EEUU" ante la "derrota en la catástrofe bélica que está sufriendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania". Afirmó que esta gira del presidente iraní molestará a EEUU, pero manifestó que Washington no tiene más acciones para emprender. "EEUU, arrogante y prepotente como ha sido siempre, ya ha hecho todo lo que podía hacer, ha intentado acciones de golpe de Estado contra Venezuela, Nicaragua y Cuba y no sería nada distinto. Siempre ha visto a Latinoamérica como su patio trasero. Seguramente sentirá mucha rabia con la presencia de un líder como Raisi que viene a tocar un tema muy sensible para nuestros países. Pero ya ha hecho de todo y ha fracasado", indicó. La agencia iraní de noticias IRNA señaló que el viaje de Ebrahim Raisi se realiza por invitación oficial de sus homólogos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

