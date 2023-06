https://sputniknews.lat/20230612/la-lista-negra-de-neonazis-ucranianos-marca-a-berlusconi-como-liquidado-1140464514.html

La lista negra de neonazis ucranianos marca a Berlusconi como "liquidado"

El texto de la página web indica que Berlusconi era considerado "cómplice de crímenes" contra Ucrania y violador de la frontera estatal ucraniana por su viaje a Crimea.El ex primer ministro de Italia y líder del partido Forza Italia falleció en el hospital San Raffaele de Milán a los 86 años. El político ingresó en el centro médico el pasado 9 de junio por la tarde, solo tres semanas después de recibir el alta hospitalaria. Esta primavera le diagnosticaron leucemia.¿Qué es el sitio web Mirotvorets?El sitio Mirotvorets publica información privada sobre activistas, políticos, reporteros y representantes de organizaciones internacionales a los que acusa de ser enemigos de Ucrania o de trabajar contra los intereses del país. Esta información puede incluir su dirección de residencia y número de teléfono privado.En 2015, el político ucraniano Oleg Kaláshnikov, conocido por su posición contra el golpe de Estado de 2014, y el periodista Oles Buzina fueron asesinados en Kiev luego de que su información privada fuese publicada por el portal. Este no ha sido un caso aislado, otras personas ya han recibido amenazas e intentos de intimidación luego de aparecer en la plataforma. Al día de hoy incluye figuras como el primer ministro húngaro, Víktor Orban, el exsecretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, o el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters.La existencia de esa lista ha sido condenada no solo por Rusia y otros países, sino también por organizaciones como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras o el Comité de Defensa de Periodistas.

