Alemania podría enfrentar serias dificultades en su industria si corta el gas ruso

Alemania podría enfrentar serias dificultades en su industria si corta el gas ruso

La industria alemana se verá obligada a mermar o hasta a cerrar operaciones si se suspende el tránsito de gas ruso a través de Ucrania, advirtió el ministro de... 13.06.2023

El también vicecanciller participó este 12 de junio en el Ostdeutsches Wirtschaftsforum (OWF), una conferencia económica organizada en Bad Saarow, y en la que aprovechó para lanzar una advertencia a los políticos alemanes.Habeck consideró que los legisladores deben evitar "cometer el mismo error" de creer que un corte total de gas no tendrá repercusiones en la economía nacional, pues, de ya no obtener este energético, tendrán una carencia tan fuerte para cumplir con la demanda de producción que se verán obligados a aminorar o suspender operaciones industriales.En este sentido, advirtió que "no existe un escenario seguro sobre cómo se desarrollarán las cosas" en caso de que el acuerdo que permite el flujo de gas ruso a través de suelo ucraniano no se renueve a finales de 2024.Habeck reconoció que la afectación energética sería tal que Alemania se vería obligada a exportar gas a países de Europa del Este, como parte de los estatutos incluidos dentro de la Unión Europea relacionados con la falta de energéticos de países miembros.Sobre este punto, el funcionario alemán adelantó que su país arriesgaría el funcionamiento básico de sus industrias, lo que haría aún más esencial el abasto de una nueva planta de gas natural licuado en el norte del país, proyecto que ha generado protestas por parte de los locales y activistas ambientales.La Oficina Federal de Estadística Destatis informó hace un par de semanas que Alemania había entrado en recesión técnica al acumular dos trimestres con porcentajes negativos. Uno de los rubros que mayor caída registró fue, precisamente, la producción industrial.El modelo económico e industrial alemán lleva años funcionando a base de la importación de gas ruso de bajo costo. Por ello, las sanciones de Washington y la Unión Europea (UE) contra la industria energética del país euroasiático han tenido repercusiones negativas en el país germano.

