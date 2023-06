https://sputniknews.lat/20230613/debemos-practicar-la-paz-desde-el-bundestag-condenan-las-maniobras-de-la-otan-air-defender-2023-1140494399.html

"Debemos practicar la paz": desde el Bundestag condenan las maniobras de la OTAN Air Defender 2023

No debemos practicar la guerra, sino la paz, declaró el jefe de la fracción del Partido de Izquierda en el Bundestag, Dietmar Bartsch. Sus palabras llegan... 13.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-13T11:11+0000

2023-06-13T11:11+0000

2023-06-13T11:11+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

otan

🌍 europa

alemania

bundestag

dietmar bartsch

El político señaló que mientras el Gobierno federal recorta el presupuesto en áreas importantes para los pobres, no hace lo mismo con el Bundeswehr (las FFAA de Alemania).Bartsch destacó que el rugido de los cazas de combate y el silencio del Gobierno sobre las iniciativas de paz no concuerdan.Varios expertos rusos afirmaron a Sputnik que contener a Rusia en medio de la incertidumbre del conflicto ucraniano es el objetivo prioritario de la OTAN.Las maniobras de la OTAN son una señal para Rusia en medio del actual conflicto en Ucrania, comentó a Sputnik el investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales Alexandr Kamkin. A su juicio, las maniobras son varias veces mayores que las realizadas en años anteriores y están "vinculadas al curso general de militarización de los Estados europeos en el entorno actual".El ejercicio aéreo Air Defender 2023 se celebra en Alemania del 12 al 23 de junio y cuenta con la participación de 10.000 soldados y 250 aeronaves de 25 países. Se presta especial atención a la lucha contra los drones y los misiles de crucero de posibles adversarios. El Comandante de las Fuerzas Aéreas alemanas, Ingo Gerhartz, anunció que los ejercicios son de carácter defensivo y "no van dirigidos contra nadie".

alemania

