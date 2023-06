https://sputniknews.lat/20230613/eeuu-estaria-planeando-transferir-a-ucrania-proyectiles-con-uranio-empobrecido-1140495748.html

EEUU estaría planeando transferir a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido

Según un funcionario estadounidense, actualmente no existen grandes obstáculos para aprobar el envío de municiones de uranio empobrecido. No obstante, desde la Casa Blanca expresaron su preocupación por las críticas en su contra en futuro, ya que tales armas suponen riesgos para la salud humana y el medioambiente.El 25 de abril el viceministro de Defensa británico James Heappey comunicó que el Reino Unido envió a Ucrania miles de proyectiles para los tanques Challenger 2, entre ellos proyectiles perforantes con uranio empobrecido. Sin embargo, comentó que "el Ministerio de Defensa no monitorea los lugares desde donde los ucranianos disparan los proyectiles con uranio empobrecido".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que no cree en las garantías de Londres de que las municiones de uranio empobrecido no causarán ningún efecto en la salud. Por su parte, el jefe de las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, Ígor Kirílov, coincidió con Putin y predijo que el uso de las armas "causaría un daño irreparable" a la salud de los soldados y a la población civil por igual. Esto porque los compuestos del uranio empobrecido pueden permanecer en el suelo y afectar a las personas, los animales y el medioambiente durante muchos años.Las FFAA estadounidenses utilizaron municiones de uranio empobrecido durante la operación Tormenta del Desierto en 1991, durante el bombardeo de Yugoslavia en 1999 y tras la invasión de Irak en 2003. Casi todos los países en los que ha sido utilizado el uranio empobrecido han informado un aumento de enfermedades mortales, incluidos cánceres, accidentes cerebrovasculares y defectos de nacimiento. En Irak, las tasas de cáncer en las áreas afectadas aumentaron de 40 casos por cada 100.000 en 1991 a 800 por cada 100.000 en 1995. Para el 2000, los casos se duplicaron a 1.600 por cada 100.000 personas.

