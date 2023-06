https://sputniknews.lat/20230613/el-secretario-de-gobernacion-de-mexico-pide-a-amlo-ser-relevado-para-iniciar-la-carrera-1140525956.html

El secretario de Gobernación de México pide a AMLO ser relevado para iniciar la carrera presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, solicitó al presidente López Obrador ser reemplazado en el cargo a... 13.06.2023, Sputnik Mundo

A pesar de que sí ha manifestado sus intenciones de ser candidato presidencial por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el político —coterráneo y viejo amigo de López Obrador— comenzará sus actividades para convertirse en Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. "Una cosa es ser Coordinador del Movimiento de Transformación y otra cosa es una candidatura [presidencial], porque no ha iniciado el proceso electoral, inicia en septiembre 4, si mal no recuerdo", aclaró Adán Augusto, de 59 años. El oficialismo emprendió un proceso interno para definir la ruta para la candidatura a la Presidencia de México en 2024 mediante cinco encuestas, que se realizarán entre agosto y septiembre, para lo cual los aspirantes deben renunciar a sus cargos públicos esta semana. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum dimitieron a sus cargos de canciller y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, para buscar la nominación del oficialismo, después de que el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estableció los lineamientos de la contienda interna para suceder a López Obrador. El partido opositor Movimiento Ciudadano (MC) denuncia que ese proceso es ilegal porque se realiza cinco meses antes del comienzo formal del proceso electoral hacia 2024, cuando ya se permite el proselitismo, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE). López Obrador rechaza que en el oficialismo incurra en "actos anticipados de precampaña", porque las encuestas solo definirán al "Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", y no a su candidato a la Presidencia. El aún secretario de Gobernación dijo que realizará "encuentros ciudadanos y asambleas informativas con austeridad", que va a cubrir con recursos propios. El funcionario ocupa el cargo desde agosto de 2021, tras la renuncia de Olga Sánchez Cordero, quien se convirtió en jefa de la bancada oficialista en el Senado durante un año. Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando también militaba López Obrador en esa tolda, en su natal estado petrolero de Tabasco (sureste).

