Lukashenko asegura que pidió a Putin que desplegara armas nucleares en Bielorrusia

Lukashenko asegura que pidió a Putin que desplegara armas nucleares en Bielorrusia

MINSK (Sputnik) — El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, reconoció a la agencia 'Belta' que él mismo pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que... 13.06.2023, Sputnik Mundo

Rusia, continuó, no le impuso el despliegue de este tipo de armas en el territorio bielorruso. Explicando su demanda, Lukashenko indicó que "nadie en el mundo ha luchado contra una potencia nuclear" y quiere prevenir la posible amenaza de ataque contra su país. Asimismo, subrayó que Minsk no dudará en usar estas armas nucleares tácticas en el caso de una agresión contra Bielorrusia. El desarme nuclear de Bielorrusia se llevó a cabo de 1992 a 1996. En el marco del proceso, una gran cantidad de armas fue destruida, mientras el resto fue enviado a la Federación de Rusia. El presidente de Rusia anunció el pasado 25 de marzo que Moscú y Minsk acordaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, sin violar los compromisos internacionales. Putin aclaró que no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, lo que supondría una violación del Tratado sobre la No Proliferación (TNP), sino de un emplazamiento. Además, el mandatario ruso recordó que EEUU lleva años emplazando armas nucleares en diferentes países en el marco de la OTAN. Putin añadió que la construcción del silo de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio.

