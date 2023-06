https://sputniknews.lat/20230613/lula-anuncia-lanzamiento-de-programa-de-grandes-obras-de-infraestructura-1140511348.html

Lula anuncia el lanzamiento del programa de "grandes obras de infraestructura"

Lula anuncia el lanzamiento del programa de "grandes obras de infraestructura"

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo este martes que el gobierno lanzará un programa de "grandes obras...

Lula se refería al Programa de Aceleración del Crecimiento, que estuvo vigente durante su anterior administración. El mandatario consideró que el Gobierno deberá tener "la capacidad de construir una gran cantidad de viviendas". "Vamos a tener que pensar en todos los segmentos de la sociedad para que podamos hacer que la gente se sienta contemplada por el gobierno", agregó. Por otro lado, consideró que el mandato de cuatro años para un presidente es "corto". "El problema es que el mandato es muy corto. En un país donde tienes todas las dificultades legales para hacer cualquier obra, hacer una inversión, tienes la inspección, el Tribunal de Cuentas, tienes un impedimento, tienes el Congreso, porque ahí tienen que pasar muchas cosas. Un plazo de 4 años, a veces no logras que te aprueben un proyecto importante", declaró. Brasil ya no cuenta con el mejor fútbol del mundoEl presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también afirmó que el fútbol de su país "no está bien"."El fútbol brasileño no está bien. Ya no tenemos el mejor fútbol del mundo", expresó Lula.Sostuvo que Brasil, pentacampeón del mundo con la selección mayor, se convirtió en un "exportador" de jóvenes futbolistas que ganan experiencia en el exterior.El presidente dijo que es "triste" que la selección brasileña siga sin entrenador desde la eliminación ante Croacia en los cuartos de final del Mundial 2022."Lo que es más grave es que hoy no podemos formar un gran equipo porque no tenemos los jugadores de calidad que teníamos en los años 70", agregó.Puso como ejemplo la derrota que sufrió la selección brasileña sub-20 este mes frente a Israel en los cuartos de final en el Mundial de Argentina.Lula consideró que no se puede explicar esa derrota en un equipo que incluso contaba con jugadores con experiencia profesional. Afirmó que el segundo equipo más popular de Brasil y del cual es aficionado, el Corinthians, "se está cayendo a los pedazos", "no está jugando bien" y al ver sus partidos "dan ganas de acostarse en el sofá y no levantarse por vergüenza".Las declaraciones de Lula fueron su primer live en redes sociales desde que asumió su tercer mandato, en enero pasado. Según el portal Poder360, el programa Conversación con el presidente será semanal y se realizará los martes por la mañana. El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) solía hacer transmisiones en vivo una vez a la semana, especialmente los jueves.

