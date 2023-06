https://sputniknews.lat/20230613/paraguay-esta-abierto-a-dialogar-con-china-y-establecer-relaciones-diplomaticas-1140507175.html

Paraguay está abierto a "dialogar con China y establecer relaciones diplomáticas"

Paraguay está abierto a "dialogar con China y establecer relaciones diplomáticas"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El próximo Gobierno de Paraguay está abierto a establecer relaciones diplomáticas con China "sin condicionamientos", declaró en una... 13.06.2023

"Nosotros estamos dispuestos a dialogar con China, señalando que vamos a mantener una relación invariable con Taiwán en la política exterior y su diseño geopolítico que estableció el presidente Santiago Peña para su agenda política exterior. Sin embargo, estamos dispuestos a dialogar con China y establecer relaciones diplomáticas, consulares y comerciales sin condicionamientos", afirmó Ramírez Lezcano, quien fue canciller anteriormente en el período 2006-2008.Sostuvo que China es el "segundo mercado más importante del mundo y es el destino principal de las materias primas agroalimentarias del Mercosur [Mercado Común del Sur]"."Lo que queremos dar es un salto a esa relación. Paraguay hoy tiene un desbalance muy importante en el comercio con China. El año pasado importamos por alrededor de 5.000 millones de dólares, [y] este año en el primer trimestre estamos superando los 3.000 millones de dólares; consecuentemente es un tema que nos gustaría abordar de una forma abierta, de establecer un equilibrio y balance que se corresponda con una relación de las características que se acuerden. Ese diálogo sería el primer paso que daríamos", agregó.Sostuvo que un asunto de conversación con China es el interés de exportar carne a ese país; asimismo, indicó que el interés del nuevo Gobierno, liderado por el presidente electo Santiago Peña, será ampliar y diversificar los mercados, así como también generar valor agregado de las materias primas, productos industriales y de servicios.El 3 de diciembre, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, lamentó que la carne paraguaya esté ausente del mercado chino, país que en los últimos cuatro años incrementó 266 por ciento su volumen de importación de carne a nivel mundial, informó el diario La Nación.El 30 de noviembre, el actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, afirmó que mientras él esté en el cargo defenderá las relaciones entre su país y Taiwán luego de que distintos sectores económicos, principalmente ligados a la carne, pidieron que Asunción impulse relaciones con China.El próximo Gobierno de Paraguay, que liderará Santiago Peña, también está abierto a un eventual tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y China, destacó.Ramírez Lezcano, de profesión economista, fue ministro de Relaciones Exteriores en el periodo 2006-2008, y fue confirmado por Peña el 8 de junio para volver a ocupar el cargo durante su administración. En las últimas semanas, Brasil abrió levemente la puerta a una negociación en bloque del Mercosur por un TLC con China, y la venta de combustibles podría ser uno de los puntos centrales de negociación. El próximo Gobierno asumirá sus funciones el 15 de agosto.La propuesta de Brasil sobre paz en UcraniaEl Gobierno electo de Paraguay apoya la propuesta del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva para la paz en Ucrania, subrayó Ramírez Lezcano."Creemos que el diálogo sobre la paz en la crisis ucraniana es fundamental. El presidente [electo] Santiago Peña ha dialogado con Lula respecto a este tema y apoyamos las iniciativas que puedan conducir hacia un diálogo y avance de paz. Apoyamos la propuesta de Brasil en cuanto a este tema", añadió.Lula instó a Estados Unidos y a Europa a empezar hablar de la paz en Ucrania en vez de estar alentando el conflicto; asimismo, llamó a los países no implicados en la confrontación a facilitar las conversaciones de paz y dar a Rusia las "condiciones mínimas" para poner fin al conflicto. Además, Lula propuso crear una plataforma similar al Grupo de los Veinte (G20) para examinar la situación. Según publicó el diario británico The Financial Times, Lula quiere proponer la creación de un "club de paz" con la participación de China.

