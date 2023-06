https://sputniknews.lat/20230614/argentina-pide-un-acuerdo-equilibrado-entre-el-mercosur-y-la-ue-que-todos-ganemos-1140519878.html

Argentina pide un acuerdo equilibrado entre el Mercosur y la UE: "Que todos ganemos"

Argentina pide un acuerdo equilibrado entre el Mercosur y la UE: "Que todos ganemos"

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que el Mercado Común del Sur (Mercosur) quiere un acuerdo con la Unión Europea...

Asimismo, dijo que existe "voluntad política" de firmar el acuerdo e indicó que "solo pedimos un acuerdo equilibrado, donde todos ganemos"."Todos tenemos voluntad de querer llegar a un acuerdo. Los obstáculos están en nosotros y tenemos que empezar a removerlos. No es tan difícil removerlos si la voluntad política existe", aseguró el presidente de Argentina.Fernández destacó la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en agregarle valor a la producción de litio a través de la elaboración de baterías, en la explotación de cobre y de hidrógeno verde, así como en la implementación de plantas de licuefacción de gas. Asimismo, sostuvo que es importante que la nueva normativa derivada del Pacto Verde de la UE se base en evidencia científica para que no constituya un "medio de discriminación arbitrario o injustificable". Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entra en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembros y hay posturas muy diversas dentro de Bruselas.El Parlamento Europeo votó a principios de octubre de 2020 en contra de la ratificación del tratado negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas ambientales que recoge el texto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado, argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París contra el cambio climático.

