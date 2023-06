https://sputniknews.lat/20230614/binance-la-gigante-bolsa-de-intercambios-criptograficos-genera-panico-en-usuarios-a-nivel-mundial-1140559691.html

Binance, la gigante bolsa de intercambios criptográficos genera pánico en usuarios a nivel mundial

Una juez del Tribunal de Distrito de Columbia designó a un instructor jurídico para que actúe como mediador en las negociaciones que deben sostener la Comisión... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T16:23+0000

2023-06-14T16:23+0000

2023-06-14T16:56+0000

cuestión aparte

binance

eeuu

criptomonedas

Mientras avanza la demanda de la SEC, la jueza Amy Berman Jackson ha dictaminado que "no hay ninguna necesidad" de emitir una orden de restricción que obligue a cerrar la bolsa de intercambio y sus empresas filiales, algo que congelaría temporalmente los activos. La SEC ha manifestado que están abiertos a que el negocio continúe operando con normalidad, tal como han solicitado los representantes de Binance.US.La SEC demandó a Binance.US y a su fundador Changpeng Zhao la semana pasada con el argumento de que la gigante empresa asiática estaba operando como una bolsa de valores, corretaje, y agencia de compensación no registrada.Pablo Ivalde, experto en criptoactivos, señala que "la situación actual afecta únicamente a Binance de EEUU, por lo cual esto no debería causar ningún tipo de angustia en los usuarios del resto del mundo, aunque está claro que siempre hay que mantenerse atentos".

eeuu

2023

binance, eeuu, criptomonedas, аудио