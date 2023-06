https://sputniknews.lat/20230614/crisis-sin-final-nuevo-naufragio-mortal-en-las-costas-de-grecia-1140565987.html

Crisis sin final: nuevo naufragio mortal en las costas de Grecia

Crisis sin final: nuevo naufragio mortal en las costas de Grecia

Al menos 78 personas murieron en el mar Jónico, tras el accidente de una embarcación que iba de Libia hacia Italia. En otro orden, en Colombia continúa la expectativa por hallar al perro rescatista de los niños perdidos en la selva durante 40 días. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-06-14T22:00+0000

2023-06-14T22:00+0000

2023-06-14T22:00+0000

en órbita

colombia

ursula von der leyen

gabriel boric

libia

grecia

lesbos

médicos sin fronteras (msf)

alto comisionado de naciones unidas para los refugiados (acnur)

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0e/1140567831_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_841e5c948fd59cd933e058415e84df3d.jpg

Crisis sin final: nuevo naufragio mortal en las costas de Grecia Crisis sin final: nuevo naufragio mortal en las costas de Grecia

Una nueva tragedia desnuda la crisis de migrantes que buscan llegar a Europa. Al menos 78 personas fallecieron en el mar Jónico, en la zona del Peloponeso, sur de Grecia, cuando se trasladaba de Libia hacia Italia.Según la Guardia Costera nacional, viajaban unas 400 personas; mientras que la ONG Alarm Phone, que recibió el pedido de auxilio, refiere 750. La guardia griega aseguró que ninguno de los pasajeros de la embarcación llevaba chaleco salvavidas.Las autoridades trabajan en la zona y los sobrevivientes están internados en el hospital de la ciudad de Kalamata.La ruta migratoria hacia Europa vía Grecia se intensificó en los últimos años. Uno de los factores que influye es la cercanía de islas como Lesbos con Turquía, país que atiende a millones de inmigrantes irregulares, en particular de países como Siria y Afganistán.En Órbita entrevistó al director de Médicos Sin Fronteras (MSF) para América del Sur habla hispana, Andrés Weisz, presente en Lesbos durante la primera semana de junio.MSF, en tareas en la isla griega desde 2015, denunció devoluciones forzadas al mar y desaparición de migrantes en la zona.Weisz explicó que cuando los migrantes llegan a Lesbos y necesitan atención, los equipos médicos son alertados por la oficina de ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados).Además de las desapariciones, los pacientes han denunciado que "personas encapuchadas y la propia guardia costera griega los obliga a volver al mar".En Lesbos funcionan dos centros de migrantes. Uno es Megala Therma, establecido como lugar de cuarentena durante la pandemia del coronavirus."Las condiciones de vida allí son terribles. A veces, 14 personas se hacinan en una unidad con espacio para cinco", denuncia la ONG.El otro centro es Mavrovouni, donde desde mayo no se alimenta a quienes ya fueron reconocidos como refugiados, ni a quienes se les negó ese estatus; solo a las personas que esperan respuesta.MSF llamó a las autoridades de Grecia y de la Unión Europea a terminar con las detenciones arbitrarias y garantizar la atención sin discriminación en los centros."Las personas con estatus de refugiado no reciben ningún medio de subsistencia para ser integradas, como conseguir un trabajo o una casa. Y estas personas piensan ¿para qué dejar el centro de acogida?, ¿para ir a vivir a la calle?", señaló Weisz.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la expectativa en Colombia por localizar al perro rescatista Wilson, clave para encontrar a cuatro niños desaparecidos en la selva durante 40 días, quienes continúan con su recuperación.Conversamos con el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.En otro orden, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, en el marco de su gira por América Latina se reunió en Santiago de Chile con el mandatario anfitrión, Gabriel Boric. El litio y el hidrógeno verde fueron las prioridades del encuentro.Entrevistamos a Javier Vadell, profesor del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, y coordinador de la especialización en ChinaEn Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

colombia

libia

grecia

lesbos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

msf, médicos sin fronteras, crisis migrante, inmigración, lesbos, turquía, libia, italia, mar jónico, grecia, perro wilson, niños rescatados, colombia