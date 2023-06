https://sputniknews.lat/20230614/el-ministerio-de-defensa-ruso-cifra-en-unos-7500-soldados-las-bajas-de-kiev-en-10-dias-1140545657.html

El Ministerio de Defensa ruso cifra en unos 7.500 soldados las bajas de Kiev en 10 días

MOSCÚ (Sputnik) — Las tropas ucranianas perdieron unos 7.500 hombres entre muertos y heridos desde el 4 de junio, afirmaron desde el Ministerio de Defensa de... 14.06.2023, Sputnik Mundo

El 30 de mayo, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú manifestó que las bajas militares de Ucrania en mayo han superado las 16.000 personas. Advirtió también que el apoyo de Occidente a Ucrania solo retrasa las hostilidades, pero no puede afectar el resultado de la operación militar especial.Rusia empezó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se podía reaccionar de otra manera.Moscú, durante 30 años, intentó acordar con la OTAN los principios de seguridad en Europa, pero solo le respondían con cínicas mentiras o con intentos de presionar sobre Rusia, mientras la Alianza Atlántica se ampliaba y se acercaba cada vez más a las fronteras rusas, pese a las protestas de Moscú, recordó Putin.

