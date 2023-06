https://sputniknews.lat/20230614/esto-opinan-en-el-tesoro-de-eeuu-sobre-la-desdolarizacion-de-las-economias-en-el-mundo-1140522021.html

Esto opinan en el Tesoro de EEUU sobre la desdolarización de las economías en el mundo

Cada vez más países alejan al dólar de sus transacciones internacionales para dejar de depender de la divisa estadounidense y, con ello, comerciar de forma más... 14.06.2023, Sputnik Mundo

Según la secretaria del Tesoro del país norteamericano, Janet Yellen, varios países están tratando de eludir el uso del dólar para evadir las sanciones impuestas por Washington. En ese sentido, reconoció que la llamada desdolarización de las economías —un proceso que ya ha comenzado en varias latitudes del mundo— no les sorprende, ya que en el Tesoro estadounidense son conscientes del papel que juega el dólar en el sistema financiero internacional. También afirmó que ningún otro país, como China, puede replicar el dólar, a pesar de que en algunos países de América Latina y África el yuan cobra cada vez más importancia sobre la moneda norteamericana. En abril pasado, el Gobierno de Argentina anunció un acuerdo con Pekín que le permitirá pagar sus importaciones desde ese país asiático en yuanes.No obstante, Yellen consideró que Estados Unidos tiene "mercados financieros profundos y líquidos", así como "un fuerte estado de derecho y una ausencia de controles de capital que ningún país puede replicar".De acuerdo con un reporte de Según South China Morning Post, en marzo de 2023 el yuan se convirtió en la moneda más utilizada para las transacciones transfronterizas en China, superando por primera vez al dólar. Arabia Saudita, por ejemplo, estudia la posibilidad de usar la divisa china en lugar del dólar estadounidense para la venta de petróleo. De hecho, el país asiático tiene la intención de utilizar la Bolsa de Petróleo y Gas Nacional de Shanghái para cerrar acuerdos energéticos en yuanes con los países del golfo Pérsico.Desde hace meses, el grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, conversa sobre la posibilidad de tener una moneda en común para no depender del dólar. "Sueño con tener una moneda común para que nuestros países la utilicen en las transacciones, para que así podamos ser independientes del dólar. No puede ser que no podamos tener más libertad para conducir nuestros negocios. Sueño con que los BRICS tengan su propia moneda, como la Unión Europea tiene el euro", declaró el presidente brasileño, Lula da Silva, en marzo pasado.

