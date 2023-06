Expresidente de Perú "fue obligado" a disolver el Congreso

https://sputniknews.lat/20230614/expresidente-de-peru-fue-obligado-a-disolver-el-congreso-1140565181.html

El exmandatario de Perú Pedro Castillo fue obligado a disolver el Congreso de su país bajo amenazas de muerte contra él y su familia. Así lo denunciaron... 14.06.2023, Sputnik Mundo

"Fue arrinconado, emboscado y amenazado de muerte a su persona", afirmó Pachas a raíz de declaraciones del exmandatario peruano en un texto de 70 páginas. Así, el equipo de la defensa busca la liberación de Castillo y pide que se anule su destitución impuesta por el Congreso.Sin embargo, los detractores del expresidente manifiestan que sus abogados sólo buscan fundamentar el pedido de su libertad victimizándole.Por su parte, el abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú Aníbal Quiroga avisó que "lo que no toma en cuenta la defensa de Castillo, y esto desde principio, es que ha sido detenido en estado de flagrancia, en la plena comisión del hecho delictivo. […] Y eso es una prueba evidente, que releva la mayor probatoria".En tanto, el abogado y analista político Eduardo Gutarra argumentó que "más se ve que los abogados, el equipo legal, tratan de generar un crédito particular y no defender en sí al presidente Castillo y llevar este hecho político a un 'lawfare'. Es ese plano de una persecución judicializada desde los medios de comunicación, los grupos de poder, y también desde la injerencia extranjera, que no se denuncia".

