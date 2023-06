https://sputniknews.lat/20230614/moscu-pide-a-paris-que-explique-el-motivo-de-querer-asistir-a-la-cumbre-de-los-brics-1140541653.html

Moscú pide a París que explique el motivo de querer asistir a la cumbre de los BRICS

MOSCÚ (Sputnik) — Francia debería revelar por qué su presidente, Emmanuel Macron, quiere asistir a la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica, dijo la portavoz del... 14.06.2023, Sputnik Mundo

El portal Opinion, al referirse a fuentes propias, comunicó hace poco que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, participar en la cumbre de los BRICS que se celebrará en Johannesburgo en agosto, una solicitud que extrañó a Ramaphosa, agregó el medio. Según una fuente solvente, Sudáfrica no ha dado una respuesta a esa petición. Más tarde un portavoz de Ramaphosa dijo a Sputnik no saber nada de la solicitud de Macron. La diplomática añadió que es una organización en la que no nunca han participado y hacia la que "jamás han mostrado cortesía, por no hablar ya de buenos sentimientos o intenciones". Al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) planean unirse otros países como Argentina, Argelia, Irán, Indonesia, Turquía, Arabia Saudí y Egipto. La presidencia del grupo pasó a principios de este año de China a Sudáfrica, que la mantendrá hasta finales de 2023 y luego pasará a otro país.

